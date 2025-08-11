„Молотов коктел“ од големи жештини ѝ се заканува на Јужна Европа

Смртоносна горештина до 42 степени Целзиусови ја гори јужна Европа, додека научниците предупредуваат на „молотов коктел“ од климатски услови што поттикнува огромни пожари низ Медитеранот.

Метео-Франс стави повеќе од половина од земјата под предупредувања за топлотен бран во понеделникот наутро, при што 12 од 96 административни единици на копното се под највисок црвен аларм, додека шпанската Аемет предупреди на „екстремна опасност“ во Сарагоза и Баскија, а издаде жолти и портокалови предупредувања за речиси целиот остаток од земјата.

Двете метеоролошки агенции прогнозираа температури над 40 степени Целзиусови во текот на наредните денови и повикаа на будност поради прогнозите за „многу интензивен, дури и исклучителен“ топлотен бран во делови од континентот.

И Македонија нема да биде поштедена од овие екстремни горештини. Во наредните денови температурата ќе се искаќи на 40 степени Целзиусови. Справувањето со дестината пожари оди тешко. Освен најавите на метеоролозите за очекуваните горештини и препораките на лекарите до луѓето Во Македонија ретко или воопшто ги нема климатските научници да објаснат зошто по првиот долг екстремно жежок бран во јули сега настапува вториот.

Високите температури ги вознемирија експертите додека пожарникарите се борат да ги локализираат разорните шумски пожари. Во Франција, која во недела го стави под контрола најголемиот пожар од 1949 година, властите објавија дека едно лице загинало во пожарот, додека 20 пожарникари и пет цивили се повредени.

Во Италија, каде што се очекува температури од 40 степени Целзиусови да ја погодат Фиренца во среда, туристичките патеки беа затворени на планината Везув во недела додека пожарникарите се бореа со пожар на падините на вулканот.

Во Шпанија, пожарите што избувнаа во Леон и Замора во неделата принудија повеќе од 1.000 луѓе да ги напуштат своите домови, додека големи пожари продолжија да горат во Галиција.

Кристина Сантин Нуњо, научник за пожари во Шпанскиот национален истражувачки совет, рече дека големиот број пожари бил „очекуван“ откако влажната пролет што им помогна на растенијата да растат беше проследена со екстремна топлина, силни ветрови и долги периоди без дожд.

„Ако на ова ја додадеме релативно лесната можност дека искра може да запали пожар некаде… ги имаме сите состојки за ‘молотовиот коктел’ што го гледаме во моментов“, рече таа. Француските метеоролозите изјавија дека рекордите за топлина веројатно ќе бидат соборени во понеделник и вторник, бидејќи температурите ќе надминат 42 степени Целзиусови на југозапад. Температурите достигнаа рекордно високо ниво од 41,4 степени Целзиусови во селото Турб, во близина на Безје, за време на викендот.

Во Шпанија, се очекува температурите во понеделник дополнително да се зголемат во сливот на реката Ебро, јужните и источните третини од Иберискиот полуостров и источното Кантабриско Море. Се предвидува дека ќе паднат на северозапад, особено во Галиција.

Метеоролошката агенција соопшти дека очекува топлина од 37-39 степени Целзиусови низ внатрешноста на Иберискиот полуостров во понеделник, со максимални температури над 40 степени Целзиусови во внатрешноста на Баскија и максимални температури што би можеле да достигнат над 42 степени Целзиусови во долниот Гвадалкивир.

Хесус Сантијаго Нотарио дел Пино, научник за почва на Универзитетот во Ла Лагуна, рече дека условите на „екстремна и продолжена топлина“ го поттикнале големиот број пожари низ целата земја.

Тој додаде: „Областите во центарот и северозападот, теоретски помалку склони кон сериозни пожари – во споредба со медитеранскиот брег, на пример – горат. Ова ми е впечатливо“.

Светот се затопли за околу 1,4 степени Целзиусови поради загадувањето со фосилни горива, кое формира ќебе што ја заробува топлината околу Земјата, и уништувањето на природата, која го вшмукува јаглерод диоксидот од воздухот.

Во Европа, која се затопли речиси двојно побрзо од глобалниот просек, топлата и сува воздушна маса што се надвиснува над поголемиот дел од Иберискиот Полуостров и Франција се совпадна со високите нивоа на летно сонце што ги зголемија температурите уште повеќе.

Покрај ризикот за луѓето од пламен и чад, шумските пожари во Шпанија го загрозија и светското наследство Лас Медулас во Ел Биерзо.

„Лично, денес е тажен ден за мене“, рече Сантин Нуњо, кој е од Ел Биерзо. „Лас Медулас изгоре таму, прекрасно место со вековни костени и светско наследство на УНЕСКО“.

Таа додаде: „Во Шпанија се соочуваме со нова реалност на шумски пожари бидејќи нашите пејзажи многу се променија во последните децении – има повеќе вегетација подложна на горење – а сега, климатските промени создаваат повеќе можности овие пејзажи да горат пошироко, интензивно и опасно“.