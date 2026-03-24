Мистериозни трговци направија огромни зделки со нафта 15 минути пред Трамп да ги објави разговорите со Иран

Весникот „Фајненшел тајмс“ објави невообичаена активност на трговците на пазарот на нафта 15 минути пред изјавата на американскиот претседател Доналд Трамп за „продуктивни преговори“ со Иран, што последователно предизвика остар пад на цените на нафтата и пораст на берзанските индекси.

На 23 март, помеѓу 6,49 и 6,50 часот наутро по њујоршко време, трговците склучија околу 6.200 зделки со фјучерси за нафта од типот Брент и ВТИ. Според проценката на „Фајненшел тајмс“, нивната номинална вредност била 580 милиони долари. „Блумберг“ го проценува обемот на околу 650 милиони долари и не помалку од 6 милиони барели. Просечниот обем на тргување за истиот интервал во претходните пет дена бил околу 700.000 барели. Трговската активност со фјучерси на берзата S&P 500 исто така се зголемила.

Во 7,04 часот наутро, Трамп објави порака на својата социјална мрежа Truth Social, соопштувајќи за „многу добри и продуктивни“ контакти со Техеран и наредувајќи му на Пентагон да ги прекине нападите врз иранската енергетска инфраструктура за пет дена. Цените на нафтата потоа паднаа за речиси 14 проценти, од повеќе од 113 долари за барел на 97 долари. Во исто време, фјучерсите на S&P 500 и европските акции пораснаа како што се деескалираше конфликтот.

Подоцна, иранскиот претседател Масуд Пезешкијан и претседателот на парламентот Мохамед Багер Галибаф изјавија дека немало разговори со САД, а иранската страна го обвини Трамп за манипулирање со пазарите. По овие негирања, цените на нафтата повторно почнаа да растат, а пазарите паднаа.

Наглото зголемување на активноста пред објавата на Трамп ги изненади учесниците на пазарот. Стратег во американска брокерска куќа рече дека „се поставува прашањето кој би можел толку агресивно да продава фјучерси 15 минути пред објавата“.

„Некој едноставно стана многу побогат“, коментираше друг извор.

Хеџ фондовите, исто така, забележаа дека ова не е изолиран случај: големи и прецизно планирани трансакции веќе им претходеле на важни изјави од Вашингтон повеќе од еднаш.

Еден менаџер со 25 години искуство ја нарече ситуацијата „абнормална“ – големи трансакции се случиле без значајна статистика или изјави од Федералните резерви. Друг трговец забележа дека самите трансакции не биле рекордни, но нивниот тајминг изгледал необичен – во исто време имало нагло движење на европските цени на гасот, што ги зголемило сомневањата на учесниците на пазарот.

Белата куќа ги отфрли навестувањата за инсајдерско тргување. Претставникот на администрацијата Куш Десаи рече дека американскиот претседател дејствува во интерес на американскиот народ и сите обвинувања за нелегална употреба на внатрешни информации се без докази.