Мисијата на ММФ во УЈП: Даночната дисциплина и реформите се основа за одржлив раст на приходите

19/03/2026 15:37

 Растот на даночните приходи во 2025 година и позитивниот тренд во 2026 година не се случајност, туку резултат на системски мерки, истакна раководството на Управата за јавни приходи (УЈП) на средбата со делегацијата на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), предводена од Ник Гигинеишвили, во рамки на мисијата за членот 4.

Како што информира УЈП, состанокот помина во транспарентна и конструктивна атмосфера, со аналитички преглед на факторите кои влијаат на наплатата на приходите, вклучувајќи го влијанието на сеопфатните мерки на УЈП, покрај движењата во економијата и деловната активност на компаниите.

Управата за јавни приходи ги презентираше клучните мерки, резултати и приоритети за понатамошно јакнење на наплатата и даночната усогласеност.

-Пристапот на УЈП е јасен и конзистентен: управување со ризик, зајакнување на даночната усогласеност, таргетирани контроли и системска борба за сузбивање на неформалната економија и даночната евазија. Институционалното јакнење продолжува преку инвестиции во човечкиот капитал со техничка поддршка на меѓународните партнери. Се спроведуваат проекти за поедноставни процедури, поефикасни услуги и ефективна наплата на заостанатите долгови. е-Фактурата и реформата е-УЈП се клучни столбови на модернизацијата и дигиталната трансформација. Состанокот заврши со заклучок дека системскиот пристап во јакнење на даночната култура и дисциплина и континуираните реформи се основа за одржлив раст на приходите, наведува УЈП.

