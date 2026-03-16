Министрите на ЕУ ги разгледуваат вртоглаво високите цени на енергијата додека војната во Иран продолжува

Министрите за енергија на Европската унија треба да ги разгледаат последиците од конфликтот на Блискиот Исток додека потрошувачите и бизнисите во блокот се соочуваат со зголемени цени на енергијата, пренесе ДПА.

Само во првите 10 дена од војната, цените на гасот во ЕУ се зголемија за 50 проценти, а цените на нафтата за 27 отсто, според претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, предизвикувајќи дополнителни трошоци за увоз на фосилни горива во вредност од 3 милијарди евра (3,5 милијарди долари).

Откако инвазијата на Русија врз Украина во 2022 година предизвика нагло зголемување на цените на енергијата, војната во која се вклучени Иран, Израел и Соединетите Американски Држави го означува вториот голем геополитички шок во последните години што ги зголемува трошоците за енергија во ЕУ.

За време на последната енергетска криза, земјите од ЕУ со тешкотии се договорија за далекусежни реформи на пазарот на електрична енергија на ниво на целиот блок. Дебатата за големи реформи сега се врати.

Земјите-членки остануваат поделени околу тоа како да се намали нестабилноста на цените. Фон дер Лајен ја изнесе идејата за ограничување на цената на гасот, додека Италија повикува на суспензија на механизмот на ЕУ за одредување на цената на јаглеродот.

Лидерите на ЕУ кои се состануваат во Брисел в четврток, исто така, се очекува да разговараат за влијанието на конфликтот на Блискиот Исток врз достапноста и цените на фосилните горива, како и за можното решение за вртоглаво високите сметки.

Дополнително, министрите за енергија на ЕУ ќе го разгледаат и предлогот на Европската комисија насочен кон подобрување на прекуграничните електрични мрежи и забрзување на процедурите за издавање дозволи.