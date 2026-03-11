Мицкоски оптимист: Проблемот со транспортерите најверојатно ќе се реши со годишни визи

11/03/2026 15:22

Проблемот со транспортерите најверојатно ќе се реши преку издавање годишни визи со повеќекртарен влез и излез од Шенген зоната, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Како што информира Мицкоски, одговорајќи на новинарски прашања, веќе се разговара на билатерално ниво со неколку држави од ЕУ кои се истовремено и членки на Шенген зоната.

-Предизвикот со транспортерите е пред нас и ние ќе мораме да го решаваме. Беше тука комесарот кој е задолжен за влез/излез системот. Ние како држава тука сме проактивни, нашата дипломатија и министерствата за внатрешни работи и транспорт работат заедно. Веќе имаме на билатерална основа разговор со неколку држави од Европската Унија кои истовремено се и членки на Шенген зоната, така што најверојатно начинот на кој ќе се реши тој проблем, ќе биде преку издавање годишни визи со повеќекратен влез и излез од Шенген зоната, потенцира премиерот.

Тој потсети дека транспортерите не ги опфаќаат само карго превозниците, туку и патничкиот сообраќај.

Поврзани содржини

Што му кажаа странските инвеститори на премиерот Мицкоски
Договорено историско ослободување на нафта од глобалните резерви (видео)
Профитната маржа не смее да биде над 12 центи по литар гориво на бензинските пумпи во Грција
(Во живо) Изјави по средбата на премиерот Мицкоски со странските инвеститори
Форбс: Со 839 милијарди долари, Елон Маск останува убедливо најбогатиот човек во светот
Кинескиот извоз ги надмина очекувањата, суфицитот се искачи на највисоко ниво досега
Поддржани законски измени за легализација на трактори, мотокултиватори…
Министерството за финансии откри измамнички трговски практики кај финансиските друштва  

Најчитани