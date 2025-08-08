Мелони разговараше со Трамп и Зеленски за војната во Украина

08/08/2025 15:06

Италијанската премиерка Џорџа Мелони телефонски разговараше со американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот претседател Володимир Зеленски и претседателот на Обединетите Арапски Емирати, шеикот Мохамед бин Зајед Ал Нахјан, за војната во Украина, соопшти канцеларијата на Мелони, цитирана од италијанската новинска агенција АНСА.

Во соопштението за медиумите се вели дека „Мелони разговарала со своите соговорници за тековните напори за договарање примирје и почеток на преговарачки процес што би можел да гарантира праведен и траен мир во Украина. Разговорот се одржал во контекст на последната дипломатска иницијатива преземена од САД“.

Во соопштението се наведува и дека „разговорот со претседателот на ОАЕ дал можност да се разговара за одличната координација во испораката на хуманитарна помош во Појасот Газа“.

„Потврдена е потребата од итно прекинување на непријателствата, потребата од ослободување на заложниците што ги држи Хамас и слободниот влез на хуманитарна помош за да се стави крај на хуманитарната криза во Појасот Газа“, се вели во соопштението од канцеларијата на Мелони. 

Поврзани содржини

Новата операција во Газа е „смртна казна“ за заложниците, предупредуваат нивните роднини
Германија го запира извозот на воена опрема во Израел
Евростат: Жените во ЕУ живеат подолго од мажите
Каспаров: Трамп се преправа дека „се фрустрира од Путин“
Трамп ја позлати Белата куќа, се повеќе личи на палатата на „царот“ Путин
Како изгледа палатата „Версај“ на Орбан?
Монструозно: Русија објави „каталог“ на киднапирани украински деца за посвојување
Трамп: Примирјето во Украина зависи од Путин

Најчитани