Меѓународна агенција: Енергетската криза доаѓа. Секој што може нека работи од дома

Меѓународната агенција за енергија (ИЕА) презентираше серија предлози за ублажување на притисокот врз цените на нафтата за потрошувачите, вклучувајќи работа од дома и избегнување на авионски патувања. Предлозите доаѓаат откако агенцијата овој месец се согласи на рекордно ослободување на нафта од стратешките резерви како одговор на последиците од војната меѓу САД и Израел со Иран, објави Ројтерс.

Американско-израелската војна со Иран доведе до зголемување на цените на енергијата, поттикнувајќи загриженост за инфлацијата на глобално ниво.

ИЕА наведува дека ова се мерки што владите, компаниите и домаќинствата можат да ги преземат за да го ублажат товарот од неодамнешното зголемување на цените на енергијата. Меѓу предлозите се работа од дома, намалување на ограничувањата на брзината на автопатите за најмалку 10 километри на час и избегнување на авионски патувања кога се достапни алтернативни опции за транспорт.

„Неодамна го започнавме најголемото досега ослободување на нафта од резервите за итни случаи на ИЕА. Јас сум во постојан контакт со клучните глобални влади, вклучувајќи ги и големите производители и потрошувачи на енергија, како дел од нашата меѓународна енергетска дипломатија“, рече извршниот директор на ИЕА, Фатих Бирол.

„Дополнително, денешниот извештај утврдува низа конкретни и веднаш применливи мерки што владите, компаниите и домаќинствата можат да ги преземат на страната на побарувачката за да ги заштитат потрошувачите од ефектите на оваа криза“, додаде Бирол.

На 11 март, ИЕА се согласи да ослободи рекордни 400 милиони барели нафта од стратешките резерви за да се спротивстави на наглиот пораст на цените на суровата нафта на светскиот пазар. Соединетите Американски Држави ќе го обезбедат најголемиот дел од овие резерви.