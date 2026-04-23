Меги Џиленхал ќе претседава со жирито во Венеција

Венеција – Меги Џиленхал („Изгубената ќерка“, „Невестата!“, „Лудо срце“) ќе биде претседател на меѓународното жири на 83-от Меѓународен филмски фестивал во Венеција, кој ќе се одржи од 2 до 12 септември. Организаторите ја претставија американската режисерка, актерка, сценаристка и продуцентка како претседател на жирито, кое ќе одлучува за Златниот лав за најдобар филм и други награди оваа година.

Одлуката ја донесе одборот на директори на Биеналето во Венеција врз основа на препораката на директорот на Филмскиот фестивал во Венеција, Алберто Барбера.

Џиленхал изјави: „Возбудена сум што ја прифаќам поканата да го водам жирито на овогодинешното жири на Филмскиот фестивал во Венеција. Венеција отсекогаш поддржувала вистинити, единствени гласови и ми е чест да играм улога во продолжувањето на таа храбра и неопходна традиција. Нема да судам, туку во љубопитност, восхит и возбуда.“

Барбера рече: „Меги Џиленхол отелотворува уметнички пат со невообичаена конзистентност, изграден со текот на времето со интелигенција и храброст. Актерка која е способна да портретира вознемирувачки и разновидни ликови, таа се реинвентираше и како авторка со „Изгубената ќерка“, кој ја освои наградата за најдобро сценарио тука во Венеција во 2021 година. Нејзината перспектива за киното – и интелектуална и висцерална – најде дополнителна потврда во неодамнешниот филм „Невестата!“ (2026), кој го консолидира нејзиниот статус како оригинален режисер. Имањето неа како претседател на нашето жири значи дека можеме да се потпреме на авторитативен и независен глас, оживеан од таа автентична страст за артхаус кино кое отсекогаш го претставувало срцето на фестивалот“.

Организаторите на Венеција ја пофалија Џиленхал (сестра на актерот Џејк Џиленхал) како „актерка, режисерка, продуцентка и сценаристка номинирана за Оскар, чија кариера е полна со провокативни и револуционерни дела“.

Тие додадоа: „Џиленхал се пресели на телевизија со филмот „Чесната жена“ (2014) на BBC/Sundance, за кој освои награда „Златен глобус“ и доби номинации за SAG и Еми. А во 2019 година, Џиленхал го заврши своето трисезонско појавување како сексуалната работничка Кенди, која станува филмски режисер во драмата на HBO „Двојката“, која таа исто така ја продуцираше. (Холивуд репортер)