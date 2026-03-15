Маж пријавил напад од четири лица во подземна гаража во Центар, едно било вооружено

15/03/2026 15:16
Фото: Б. Грданоски

Триесет и седумгодишен скопјанец вчера пријавил во СВР Скопје дека тој и неговата сопруга биле пресретнати од четири лица во подземна гаража на подрачјето на Центар, при што тројца од нив физички го нападнале, а едно лице било вооружено со огнено оружје.

Од Министерството за внатрешни работи соопштуваат дека според пријавата од И.Т. настанот се случил вчера на 14 март околу 19:00 часот, а бил пријавен истиот ден подоцна во 23:00 часот. Во пријавата, навел дека тој и неговата сопруга биле пресретнати во подземна гаража од зграда од четири лица, од кои едното било вооружено со огнено оружје, а тројца физички го нападнале.

Од Министерството за внатрешни работи информираат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.

