Масовни демострации во Израел за прекин на војната

Стотици илјади демонстранти се собраа во Тел Авив за да повикаат на прекин на војната во Газа и ослободување на заложниците, што беа едни од најголемите демонстрации во Израел од почетокот на борбите во октомври 2023 година.

Митингот во неделата вечерта беше кулминација на еден ден национални протести и општ штрајк за притисок врз владата да ја запре воената кампања. „Вратете ги сите дома! Запрете ја војната!“ извикуваше огромната толпа, која се собра на таканаречениот Плоштад на заложниците во Тел Авив – фокусна точка за демонстрантите во текот на војната.

Форумот на заложници и исчезнати семејства, иницијаторот на протестот, процени дека околу 500.000 луѓе се придружиле на демонстрациите во Тел Авив – бројка што не е потврдена од полицијата. „Бараме сеопфатен и остварлив договор и крај на војната. Бараме она што е наше со право – нашите деца. Израелската влада ја трансформираше праведната војна во бесмислена војна“, рече Еинав Зангаукер, мајка на заложникот Матан и водечка фигура во протестното движење.

Националните медиуми објавија видео порака од Матан Зангаукер во неделата, во која заложникот, слаб и изнемоштен, се обраќа на своето семејство и им кажува дека му недостигаат. Видеото е снимено од Хамас и пронајдено во Газа од страна на армијата, рече семејството.

„Ова е веројатно последниот момент што го имаме за да ги спасиме заложниците“, изјави за АФП демонстрантот Офир Пенсо, 50.

Протестите доаѓаат повеќе од една недела откако израелскиот кабинет за безбедност ги одобри плановите за освојување на градот Газа, 22 месеци по почетокот на војната што создаде ужасна хуманитарна криза на палестинската територија.

Групата за кампања „Форум за заложници и исчезнати семејства“ во неделата вети дека демонстрантите ќе ја „блокираат земјата“ со цел да ги вратат заложниците и да ја прекинат војната. Низ целиот Израел, демонстрантите блокираа патишта, запалија гуми и се судрија со полицијата. Уапсени се повеќе од 30 демонстранти, соопштија органите за спроведување на законот.

Нетанјаху ги критикуваше демонстрантите, велејќи дека нивните постапки „не само што ја зацврстуваат позицијата на Хамас и го поттикнуваат ослободувањето на нашите заложници, туку и гарантираат дека ужасите од 7 октомври ќе се повторат“.

Египет соопшти дека во последните денови медијаторите водат обновен напор за обезбедување 60-дневен договор за примирје што вклучува ослободување на заложниците, откако последната рунда разговори во Катар заврши без пробив.

Некои членови на израелската влада кои се противат на каков било договор со Хамас ги критикуваа демонстрациите во неделата. Крајнодесничарскиот министер за финансии на Израел, Безалел Смотрич, ја осуди „перверзната и штетна кампања што му оди во прилог на Хамас“ и повика на „предавање“. Сепак, Бени Ганц, лидер на опозицијата, ја осуди владата за „напад врз семејствата на заложниците“, додека „носи одговорност за заробеништвото на нивните деца од страна на Хамас речиси две години“.

Во воената офанзива на Израел загинаа најмалку 61.000 Палестинци, според Министерството за здравство на Газа, повеќето од нив цивили. Бројката не ги вклучува илјадниците за кои се верува дека се закопани под урнатините или илјадниците убиени индиректно како последица на војната.