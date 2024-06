Маск: Роботот Тесла Оптимус може да биде учител, придружник и дадилка

Извршниот директор на Tesla и SpaceX, Елон Маск, повторно даде храбри изјави за роботот Optimus на Tesla.

Маск рече дека роботите ќе ја зголемат вредноста на Тесла на 25 милијарди и дека илјадници од нив ќе работат во фабриките на оваа компанија до следната година.

Тој исто така рече дека Optimus не само што ќе служи како практичен робот, туку ќе стане придружник, дури и дадилка.

