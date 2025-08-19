Макрон: Се сомневам во желбата на Путин за мир, неговата цел е да ја заземе Украина

Францускиот претседател Емануел Макрон изрази претпазливост во врска со средбата меѓу рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски, која ја организира американскиот претседател Доналд Трамп.

Средбата меѓу Зеленски и Путин би била чекор напред, изјави францускиот претседател по самитот меѓу Трамп, Зеленски и европските лидери во Белата куќа.

„Дали мислам дека би можело да биде конечно? Останувам многу претпазлив“, рече Макрон, нагласувајќи дека работата е далеку од завршена.

„Ги имаме американскиот претседател и Украина кои сакаат мир… Не сум убеден во Путин“, рече тој.

„Имам најголеми сомнежи за желбата на рускиот претседател за мир. Неговата крајна цел е да заземе што е можно повеќе територија, да ја ослабне Украина и да има Украина која не е одржлива сама по себе или во рамките на руската сфера на влијание. Тоа е прилично очигледно за сите.“

Макрон рече дека Трамп верува дека може да постигне договор и верува дека и Путин сака мир.

„Но, ако процесот биде отфрлен, сите се согласуваме дека санкциите врз Русија ќе мора да се зголемат и, во секој случај, ќе мора да заземеме став што ќе изврши поголем притисок врз Русија да се врати на преговарачката маса.“

„Тоа е во суштина она што беше договорено денес. Ова е само еден чекор. Нема да прогласам победа, но кога ќе погледнам каде бевме пред неколку месеци и каде сме сега, многу сум задоволен од напредокот што е постигнат.“

За централното прашање за безбедносните гаранции по мировниот договор, Макрон ја нагласи потребата од „силна украинска армија“, како и „убедливи сили на копно, во воздух и на море што сојузниците се подготвени да ѝ ги обезбедат на Украина“.