Макрон повтори дека иднината на Украина не може да се одлучи без Украинците

09/08/2025 19:37

Париз – Иднината на Украина не може да се одлучи без Украинците, повтори денеска францускиот претседател Емануел Макрон, кој разговараше со украинскиот претседател Володимир Зеленски во пресрет на средбата меѓу претседателите на САД и Русија, Доналд Трамп и Владимир Путин во Алјаска на 15 август, чија цел е да се стави крај на војната во Украина.

„Би било потребно и Европејците да бидат дел од решението, бидејќи станува збор за нивната безбедност“, напиша Макрон на мрежата Икс.

Макрон рече дека денеска разговарал и со германскиот канцелар Фридрих Мерц и британскиот премиер Кир Стармер.

Во изминатите неколку дена, Зеленски имаше серија разговори со сојузниците на Киев по посетата на пратеникот на претседателот Доналд Трамп, Стив Виткоф, на Москва и најавата за средба на 15 август меѓу Трамп и рускиот претседател Владимир Путин.

Британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами и американскиот потпретседател Џеј Ди Венс денеска во Велика Британија ќе се сретнат со украинските и европските сојузници за да разговараат за напорите на претседателот Доналд Трамп за мир во Украина, изјави претходно портпарол на Даунинг стрит. 

Поврзани содржини

За Путин има распишана потерница. Зошто Американците нема да го уапсат?
Блумберг: Харвард се соочува со губење патенти вредни стотици милиони долари
Градоначалникот на Нагасаки предупредува на нова нуклеарна војна
Неколку аеродроми во Русија воведоа привремени ограничувања за летови
Зеленски рече дека Украинците нема да им ја дадат својата земја на окупаторите
И Универзитетот УКЛА на удар на Трамп: Бара спогодба од милијарда долари
Не е ниту Ватикан, ниту ОАЕ: Трамп и Путин ќе се сретнат на 15 август во Аљаска
ОН: Планот на Израел да ја преземе контролата врз Газа е опасна ескалација

Најчитани