Макрон  како сурфер го обиколи светот

Емануел Макрон е фотографиран како прави „спектакл“ за време на неговиот одмор на сурфање во јужна Франција.

Сликите, кои беа широко споделени викендов од медиумите во Франција, означуваат остра промена од трезвеноста на вообичаената свежа облека и сериозно однесување на францускиот претседател.

Наместо неговиот препознатлив темен син костум, Макрон беше фотографиран во неопрен костум, како сурфа хидрофоил даска и се смешка широко за време на зајдисонце.

„Но, каков убав дедо“, пишуваше на насловната страница на Voici, неделно списание за познати личности и озборувања кое ги објави фотографиите од Макрон на својата насловна страница.

Брижит Макрон, првата дама на Франција, беше фотографирана и како вози џет-ски со едно од нејзините внуци додека го следеше својот сопруг на хидрофоил.

Фотографиите се направени претходно овој месец во Форт де Брегансон, летната резиденција на францускиот претседател, средновековна тврдина и официјалното засолниште каде што француските лидери одмараат од 1968 година.

Тврдината се наоѓа на околу 100 стапки надморска височина на карпест остров во близина на Медитеранот во јужна Франција во Борм-ле-Мимоза.

TMZ, веб-страницата за вести за познати личности, исто така коментираше за атлетската фигура на претседателот под насловот „Покажување политички мускули“.

Таму пишуваше: „Францускиот претседател Емануел Макрон изгледа како да одел во теретана… затоа што штотуку ни покажа што носи под оделата – и има завидни стомачни мускули“.

Не е прв пат Макрон да биде пофален за неговиот атлетизам. Во 2024 година, официјалните фотографии го покажаа францускиот претседател со испакнати бицепси додека боксува вреќа за удирање.

Помеѓу сеансите со хидрофоил на отворени води и екскурзиите во градот за сценска претстава со францускиот комичар Дани Бун, Макрон ги поминува и летните одмори водејќи државни и меѓународни бизниси.

Во неделата, претседателот имаше разговори на високо ниво со Сер Кир Стармер и Фридрих Мерц, германскиот канцелар, на видеоконференција за да разговара за следната фаза од мировните преговори во Украина.

Тројката беше дел од делегација на европски лидери кои му се придружија на Володимир Зеленски, украинскиот лидер, во Вашингтон во понеделник за да се сретнат со Доналд Трамп.

Неименуван извор близок до претседателот изјави за „Ле Фигаро“: „Тоа е нон-стоп. Тој се јавува од Брегансон и ги поминува деновите разменувајќи пораки со своите колеги.“

Жителите велат дека францускиот претседател се држел до помал профил од вообичаеното во областа.

Сопственикот на еден бар-ресторан изјави за „Ле Паризиен“: „Саркози доаѓаше да си земе свежо цеден сок од портокал. [Жак] Ширак и [Франсоа] Оланд доаѓаа да нè видат, но Макрон повеќе не го гледаме. Мислам дека тој повеќе не е многу популарен.“