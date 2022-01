Мајкл Ланг, еден од oрганизаторите на Вудсток, почина на 77 години

САД– Мајкл Ланг, ко-креаторот и организаторот на фестивалот Вудсток во 1969 година, и неговите последователни Вудсток ’94 и несреќниот Вудсток ’99, почина во саботата на 77-годишна возраст во Њујорк. Причината за смртта е ретка форма на Нон-Хочкинов лимфом, според портпаролот на семејството Мајкл Пањота.

Тој последен пат се појави јавно непосредно пред да се појави пандемијата на Ковид околу 50-годишнината од фестивалот, која беше обележана со контроверзните обиди дали ќе се обидат или нема да организираат фестивалот Вудсток 50 како што јавија медиумите.

Ланг бил израснат во Бруклин и посетувал колеџ во Њујорк пред да се префрли на концертна промоција во доцните 1960-ти. Првиот мултиуметнички настан што го организираше беше поп фестивалот во Мајами во 1968 година, на кој учествуваа Џими Хендрикс, Френк Запа и Џон Ли Хукер, кои ја одбележаа ерата.

Неговото преселување во областа Вудсток, Њујорк го посеа семето на поамбициозен тридневен фестивал. Заедно со ко-основачите Џон Розенман, Арти Корнфелд и Џон П. Робертс, тие го замислија Вудсток, еден од највлијателните настани во музичката историја, привлекувајќи околу 400.000 луѓе на фарма (сопственост на Макс Јасгур) во Бетел, Њујорк и затворање на Њујоршката држава Thruway бидејќи голем број ги оставија своите автомобили заглавени и најдоа други средства за да стигнат до терените на фестивалот.

Самиот Вудсток пристигна во време на големи општествени превирања во Соединетите Држави, кои беа зафатени со непопуларна војна во Виетнам, во која беа повикани илјадници млади возрасни лица, а потоа убиени во Југоисточна Азија. Во меѓувреме, дома, хипи движењето влијаеше на уметноста, модата, филмот и музиката, како што е илустрирана ознаката на фестивалот – „Изложба на водолија: 3 дена мир и музика“.

Фестивалот ги надмина сите очекувања – и најлошите сценарија на сите – кога спонтано се подигна мини-град за да ги прими мелодиите и многу супстанции што го менуваат умот, во текот на тридневната изложба. Меѓу 30-те повеќе бендови на сметката беа: The Grateful Dead, The Who, Santana, Sly and the Family Stone, Joan Baez, Hendrix и Jefferson Airplane. Саундтрак албум и документарен филм од 1970 година, во кој Ланг беше опширно прикажан, ги детализираше распоредот, временските проблеми и општиот недостаток на подготвеност за она што ќе испадне да биде семинален културен момент од 1960-тите.

Имаше многу лекови кои се консумираа во тие три дена. Ланг се присети на една случка за Variety, кога Џери Гарсија му подаде киселина на Карлос Сантана, кој мислеше дека има неколку часа пред да мора да настапи, а потоа беше избркан на сцената, високо како змеј, само за да изведе една од најпривлечните изведби викендот.

„Тој се бореше со гитарата затоа што мислеше дека е змија“, рече Ланг.

Вудсток како феномен на поп-културата и ритуал на бејби бумер, ќе се прошири многу години по 1969 година.

Беше овековечен и во песна, особено „Вудсток“ на Крозби, Стилс, Неш и Јанг од албумот „Дежа Ву“ од 1970 година, па дури и во 2017 година, кога пејачката Лана Дел Реј ја издаде „Коачела – Вудсток во мојот ум“.

Вудсток беше толку моќен како име што Ланг можеше да организира две годишнини во наредните децении. Во 1994 година, за да го одбележи својот 25-ти роденден, Ланг го копродуцираше Вудсток ’94 во Соџертис, Њујорк, на околу 70 милји од оригиналната локација на Бетел. Фестивалот стана познат како Mudstock откако вториот и третиот ден од фестивалот беа обележани со дождовни бури кои претворија голем дел од теренот во џиновска јама од кал, што дополнително го споменаа членовите на Nine Inch Nails, Green Day и Primus или кои се натопуваат во кал или толпата да им ја исфрли. Поставата вклучуваше мешавина од наследни изведувачи од оригиналниот фестивал, како Сантана, Крозби, Стилс и Неш, Џо Кокер, Џон Себастијан и Кантри Џо Мекдоналд и современи алт-рок бендови како што се Cranberries и Red Hot Chili Peppers.

Друга комеморација на фестивалот, Вудсток ’99, беше одржана на трето место заедно, во Рим, Њујорк, и привлече околу 400.000 присутни лично и многу повеќе кои гледаа преку плаќање по преглед. Иако срамежлив од падот на портите и масовната кал на фестивалот 94, фестивалот беше вест за насилството и вандализмот на публиката, при што песната „Break Stuff“ на Лимп Бизкит стана неофицијална тема на фестивалот кој нема да биде запаметен како симбол на мирот и љубовта. Долготрајниот лош вкус кој вклучува комерцијализам и извештаи за сексуален напад му создаде тешкотии на Ланг кога погледна кон можниот четвртиот фестивал Вудсток во 2019 година.

Во 2019 година, на крајот неуспешните обиди на Ланг да го продуцира 50-тиот јубилеен фестивал Вудсток претрпе серија непремостливи неуспеси откако објави сметка за тешки хитери што требаше да ги вклучи Џеј Зи, Мајли Сајрус и Дед и Компани кои ќе настапат на 16-18 август во Воткинс Глен. , Њујорк. Поддржувачите на фестивалот Вудсток 50 – финансискиот партнер Dentsu и неговиот инвестициски оддел Amplifi – ја повлекоа својата поддршка во април по почетната инвестиција од повеќе од 32 милиони американски долари, покренувајќи тужби. Но, најголемиот проблем на Ланг беше добивањето дозволи од локалните власти, кои не беа достапни дури и по промената на локацијата и капацитетот .Ланг конечно попушти и се повлече.

Ланг рече за неговата смрт кога зборуваше за Variety во август 2019 година: „Тоа беше само една бизарна работа по друга, но дефинитивно се чувствувам полесен“.

Ланг ги остави зад себе сопругата Тамара, синовите Хари и Ласло и ќерките ЛариАн, Шала и Моли.