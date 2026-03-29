Ловочувар најден со прострелна рана во близина на Виница, четири лица задржани во станица

29/03/2026 13:36
Фото: Б. Грданоски

 Во близина на Виница пронајдено е тело на машко лице со прострелна рана од огнено оружје, соопштија денеска од државното јавното  обвинителство.

Увид на местото извршиле припадници на Основното јавно обвинителство Кочани, а според првичните информации починатото лице е идентификувано како ловочувар кој бил дел од група за комерцијален лов.

Посочуваат дека во рамки на истрагата задржани се тројца странски државјани и еден македонски државјани кои биле дел од истата ловна група. За нив, надлежните институции ќе испитуваат дали биле инволвирани во пукањето.

-Во тек се дејствија на обезбедување докази, се вршат претреси и соодветни вештачења на траги. До целосно расчистување на случајот, задржаните лица ќе бидат обезбедени, а истрагата продолжува во насока на утврдување на одговорноста и причините за трагичниот настан, велат од Основното јавно обвинителство. 

Поврзани содржини

Најчитани