Лидерот на малцинството во американскиот Сенат, Чак Шумер, дециден: Трамп не доби ништо од Путин

16/08/2025 10:08

Лидерот на демократското малцинство во американскиот Сенат, Чак Шумер, остро ја критикуваше средбата меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин, јавува ДПА.

„Доналд Трамп денеска го простре црвениот тепих за авторитарниот гангстер Владимир Путин. Наместо да застане со Украина и нашите сојузници, Трамп застана рамо до рамо со автократ кој со години го тероризира украинскиот народ и светот“, рече Шумер во соопштение, пренесено од германската агенција.

Иако деталите за содржината на разговорот меѓу Трамп и Путин сè уште се чекаат, „на прв поглед се чини дека Трамп му дал на Путин легитимитет, глобална сцена, нулта одговорност и не доби ништо за возврат“, рече Шумер.

Шумер додаде дека стравува „дека ова не беше дипломатија, туку беше само театар“, пренесува ДПА.

Поврзани содржини

Зеленски во понеделник оди во САД да се сретне со Трамп
Од Клинтгон до Трамп: Сите американски претседатели на Путин
Трамп ги информираше Зеленски и лидерите на НАТО за состанокот во Алјаска
Нетанјаху нуди пари на сиромашни земји за да населат Палестинци
Меланија Трамп му испрати писмо на Путин за киднапираните деца од Украина
Путин им оддаде почит на советските пилоти на гробиштата во Енкориџ
Нема мир ни по средбата на Трамп со Путин
Почнаа разговорите меѓу Трамп и Путин

Најчитани