Културните работници вчера седнаа на маса со Љутков. Денес протестираа пред Министерството

Културните работници денеска излегоа на протест пред Министерството за култура, барајќи да се почитува колективниот договор и достоинството на професијата, информира Синдикатот на културата на Македонија. На собирот беа истакнати транспаренти со пораки за зачувување на колективниот договор и за подобрување на условите во секторот.Протестот следуваше откако вчера во Министерството за култура и туризам седнаа на заедничка маса со министерот Зоран Љутков.

„Остварив средба со претставници на Синдикатот на културните работници на Македонија (СКРМ) и на Самостојниот синдикат за образование, наука и култура (СОНК), на која ги направивме првичните чекори за откочување на преговорите околу Колективниот договор во културата. На средбата ја истакнавме заедничката подготвеност за продолжување на дијалогот и за изнаоѓање прифатливи решенија во интерес на вработените во културниот сектор. Очекувам разговорите да продолжат и во наредниот период со поинтензивна динамика, изјави вчера по средбата, ресорниот министер.