Културна титула, некултурна намера

Културната титула треба да носи достоинство, отвореност и европска мерка, додека пак некултурната намера почнува кога зад неа се бара простор за трошење 21 милион евра без целосна јавна контрола. Обидот во Собранието „Скопје – европска престолнина на културата 2028 година“ да се турка низ „посебен модел“ е удар врз самата смисла на проектот. Тоа што треба да биде европска приказна за културата, градот и уметниците, власта го претвора во сомнеж за нетранспарентно трошење на јавни пари, сподели на својот ФБ пост, поранешниот вицепремиер за економија, пратеникот Фатмир Битиќи.

„Ова е сквернавење на културата, затоа што културата не е параван за финансиска самоволност. Културата е јавна вредност, простор на доверба, творештво, слобода и одговорност. Кога под нејзино име се бара заобиколување на системските правила, тогаш не се гради европска културна сцена, туку се произведува политичка декаденција под една свечена етикета.