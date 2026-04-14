„Кула крај море“ – Влада Урошевиќ има нова поетска збирка

14/04/2026 14:01



„Кула крај море“ е една од најзрелите и најмистично градени поетски збирки на академик Влада Урошевиќ. Синтеза на речиси сите негови опсесии: митот, сонот, симболот, метафизиката, морето и огледалото на зборот. Збирката е подредена како серија визии, секоја песна како камен во мозаикот на едно големо алегориско градење – кулата како место на созерцание, чекање и создавање.

Песните се поделени во пет тематски циклуси и досега не биле објавувани во книга на Влада Урошевиќ. Ликовните прилози се на Марко Трпески.

Збирката е најавена како саемски новитет, ќе се промовира на штандот на „Антолог“, за време на Саемот на книгата кој ќе се одржи од 23-29 април во Арена „Борис Трајковски“.


Влада Урошевиќ  е роден на 17 октомври 1934 година, во Скопје. Завршил Филозофски факултет во Скопје. Докторирал на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, во 1987 година. Работел како соработник и уредник на Редакцијата за култура и уметност на Телевизија Скопје. Во 1982 година е избран за доцент на Катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје, а во 1988 година станал редовен професор.  Бил уредник на списанието „Разгледи“.

Поезијата на светски великани на поетскиот збор, учесници на Струшките вечери на поезијата, преведена и издадена на македонски јазик, со својата големина, сериозноста на пристапот и со квалит

Урошевиќ е член на ДПМ од 1961 година и член на Македонскиот ПЕН- центар. Исто така, тој е член на МАНУ (од 1997 година), како и дописен член на меѓународната „Академија Маларме“ во Париз и редовен член на Европската поетска академија со седиште во Луксембург.

Академик Урошевиќ важи за еден од најзначајните претставници на македонскиот модернизам, фокусиран врз истражување на чудесното, фантастичното и надреалното. Освен со пишување, Урошевиќ се занимава и со преведување. Тој ги има препеано најзначајните руски и француски поети на македонски јазик. Има објавено над 50 книги: поезија, раскази, студии, критики и есеи, антологии и романи. Добитник е на најпрестижните книжевни награди: „Браќа Миладиновци“, „Григор Прличев“, „Рациново признание“, „Кирил Пејчиновиќ-Тетоец“, „Младост“, „Нолит“, наградата на Турскиот ПЕН „Халид Един Адивар“ (2007), „Стале Попов“ (2006), орденот на московската организација на Сојузот на руските писатели „Сергеј Есенин“, како и „Роман на годината“.

Во 2023 година, покрај наградата „Роман на годината“, академик Урошевиќ  го доби и врвното поетско признание „Златен венец“ на Струшките вечери на поезијата и беше прогласен за автор на годината од Македонската асоцијација на издавачи. 

 

„Сатирата во името на смеата“ – самостојна изложба на Мице Јанкуловски во „Остен“
Дебитантскиот игран филм „17“ на Косара Митиќ награден на фестивал во Уругвај
Книжевни настани во рамки на „Булевар Ослободување бр. 2026“
Со рози, пораки од Унеско и Иван Шопов и извадоци од Дон Кихот ќе биде одбележан Светскиот ден на книгата во Скопје
Над 60 македонски уметници дел од „Мјуз-Екс Експо фестивал“ во Тирана
Македонската книжевност за деца на Саемот во Болоња
„Фудбал под сенка“ – промоција на биографската книга за Васил Рингов од Срѓан Ивановиќ
Скопското Кале, од праисторијата до османлискиот период: Археолошкиот музеј со најголем инвестициски проект во 2026

