Куба најави економски реформи по модел на Кина и Виетнам

13/06/2026 09:34

Куба објави планови за реформа на својата економија по примерот на социјалистичките пазарни економии на Кина и Виетнам, при што претседателот Мигел Дијаз-Канел изјави дека планираното отворање ќе овозможи поголемо учество на приватниот сектор на местото на силно државно контролираната планска економија.

Реформата сè уште треба да биде одобрена од Политбирото на Комунистичката партија и од Националното собрание на Куба, пренесе ДПА.

– Предложените мерки ќе овозможат решавање на долгогодишните противречности меѓу централното планирање и поттикнувањата – изјави Дијаз-Канел.

Тој рече дека се планирани и измени во земјоделскиот сектор, како и реструктурирање на државниот апарат.

Покрај тоа, некои економски активности кои претходно беа забранети за приватните бизниси во иднина ќе бидат дозволени, но не соопшти дополнителни детали.

Владата на САД го зголеми економскиот притисок врз Куба во изминатите месеци преку серија санкции, со цел да изнуди политички и економски реформи на островот. Односите меѓу Вашингтон и Хавана се затегнати уште од револуцијата во 1959 година предводена од Фидел Кастро.

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