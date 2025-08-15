Кремљ верува дека Путин и Трамп ќе постигнат договор во Алјаска

Самитот меѓу Владимир Путин и Доналд Трамп во Алјаска веројатно нема да биде без плод, изјави за Ројтерс извор близок до Кремљ. Според него, двете страни можеле однапред да најдат некои заеднички позиции. „Очигледно, ќе се постигнат договори за некои прашања, бидејќи Трамп не може да биде одбиен, а ние не сме во позиција да одбиеме (поради притисокот од санкциите)“, објасни изворот за Ројтерс.

Трамп се залага за прекин на огнот во Украина, иако во пресрет на летот за Eнкориџ рече дека постигнувањето примирје во три и полгодишната војна се покажало потешко отколку што очекувал.

Путин го покрена прашањето за нуклеарните арсенали еден ден пред самитот и навести дека САД и Русија би можеле да потпишат нов договор за контрола на нуклеарното оружје. Моментално, Москва и Вашингтон имаат само еден важечки договор за ограничување на бројот на ракети и боеви глави – договорот СТАРТ-3 потпишан во 2010 година. Тој истекува во февруари 2026 година.

Во контактите со американската администрација, тие зборуваат за мир во Европа и „светот како целина“, а во следните фази е можно да се постигнат „договори во областа на контролата врз стратешкото офанзивно оружје“, рече Путин еден ден претходно, одржувајќи состанок со највисокото раководство на земјата во пресрет на неговото заминување на самитот.

„Обидот на Путин да го поврзе прашањето за завршување на руско-украинската војна со темата за глобално нуклеарно разоружување е подготовка за завршување на војната без никакви посебни успеси. Фактот дека нема такви е токму она што треба да се закопа во надворешни теми“, вели политикологот Абас Гаљамов.

Конечниот договор со Трамп треба да содржи што е можно повеќе елементи, објаснува тој: „Тогаш нема да биде јасно кој победи, а кој загуби. Тогаш ќе биде тешко да се обвини Путин за поразот“.

Според Трамп, во случај на успешни преговори со Путин, ќе биде организиран трилатерален самит со учество на украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој не беше поканет на Алјаска. Според Зеленски, Трамп, исто така, ја поддржал идејата за безбедносни гаранции за Украина за време на повоеното решавање. Сепак, самиот американски претседател не зборуваше јавно за ова.

Не се очекува потпишување на никакви документи по самитот, предупреди претходниот ден прес-секретарот на рускиот претседател Дмитриј Песков.