Кремљ предупреди на руски одговор ако Финска распореди нуклеарно оружје

Москва– Кремљ денеска предупреди дека планот на Владата на Финска да ја укине целосната забрана за распоредување нуклеарно оружје на својата територија ќе ја зголеми тензијата во Европа и ќе предизвика одговор од Русија.

Финска, која има долга заедничка граница со Русија, за време на Студената војна водеше политика на неутралност, но во 2023 година се приклучи на НАТО како одговор на руската инвазија врз Украина.

Хелсинки вчера соопшти дека размислува за укинување на долгогодишната забрана за распоредување нуклеарно оружје на своја територија во време на војна.

– Оваа изјава води кон ескалација на тензиите на европскиот континент. Таа ја зголемува ранливоста на Финска – ранливост предизвикана од постапките на финските власти. Со практичното распоредување нуклеарно оружје на своја територија, Финска почнува да ни се заканува. А ако Финска ни се заканува, ние преземаме соодветни мерки – изјави портпаролот на Кремљ Дмитриј Песков.