Кожи од видри, попови и зделка од 7,2 милиони долари: како Русија ја продаде Алјаска на САД

Доналд Трамп се чини дека ги помеша географијата и историјата во понеделник, велејќи на телевизија дека планира да се сретне со Владимир Путин „во Русија“ во петок за нивниот долгоочекуван самит со високи влогови.

Тоа беше најновата во низата вербални грешки од страна на американскиот претседател – иако да го стореше тоа малку повеќе од еден и пол век порано, ќе беше вистина.

Алјаска, со Ново-Архангелск како регионален главен град, беше дел од руската империја под царот Александар II сè до нејзината продажба на САД во 1867 година.

Кога авионот на Путин ќе слета во Алјаска, ќе го пречекаат траги од поранешното присуство на Русија. Од дивите, сурови брегови на островот Бараноф до Енкориџ, најголемиот град во државата, руските православни цркви со нивните препознатливи куполи во облик на кромид сè уште се појавуваат во пејзажот.

Русијата во Алјаска не започнала со армии, туку со крзно. Во средината на 18. век, трговците и авантуристите се движеле кон исток преку Сибир, поттикнати од ветувањето за профитабилни крзна од морски видри. До 1780-те, Катерина Велика го одобрила создавањето на Руско-американската компанија, давајќи ѝ монопол врз трговијата и управувањето на територијата.

Александар Баранов, вреден трговец, го зацврстил влијанието на Русија врз регионот кон крајот на 18. век, проширувајќи ги населбите и безмилосно потиснувајќи го отпорот, најпознат од домородниот народ Тлингит, кој му го дал мрачниот прекар „Без срце“.

Руските православни свештеници наскоро следеле, основајќи мисии и градејќи цркви. Во Нов Архангел (сега Ситка), тие ја изградиле катедралата „Свети Михаил“, чија зелена купола се издигала на позадина од глечери, сè уште закотвувајќи го погледот на градот повеќе од 150 години подоцна.

Но, до средината на 19. век, Руската империја почнала да ја гледа Алјаска повеќе како обврска отколку како предност и почнала тивко да бара купувач. По понижувачкиот пораз во Кримската војна, територијата станала товар за финансиите на Санкт Петербург, дополнително поттикнато од стравот за проширувањето на поморското присуство на Велика Британија во Пацификот.

Во писмо до пријател во јули 1867 година, Едуард де Штокл, рускиот претставник во Вашингтон и главен преговарач за продажбата, признал: „Мојот договор наиде на силно противење… но ова произлегува од фактот дека никој дома нема претстава за вистинската состојба на нашите колонии. Едноставно стануваше збор за нивна продажба или да се гледа како се одземаат“.

Продажбата на Алјаска се појави како ретка дипломатска победа: за Русија, начин да ги врати парите, да добие нов, млад сојузник преку Атлантикот и да избегне потенцијален конфликт со Велика Британија; за САД, можност да го спречи европското навлегување и да го потврди своето растечко влијание во Пацификот.

Сепак, кога Руската империја се согласи на продажбата во 1867 година, малкумина од двете страни на Пацификот на почетокот ја сметаа за целосен триумф.

Во Санкт Петербург, некои ја сметаа за најново царско понижување. Колонијата, оддалечена и скапа за снабдување, никогаш не беше бисер на империјата, но цената – 7,2 милиони долари – им се чинеше на многумина навредливо ниска.

Либералниот весник „Голос“ ја отфрли трансакцијата како „длабоко гневна за сите вистински Руси“.

„Дали чувството за гордост на нацијата е навистина толку недостојно за внимание што може да се жртвува за само шест или седум милиони долари“, напиша весникот.

Низ САД, државниот секретар Вилијам Сјуард, кој го преговараше договорот, беше исмејуван за трошење на она што критичарите го сметаа за неразумна сума на замрзната дивина. „Њујорк дејли трибјун“ ја отфрли аквизицијата како „номинално поседување на непроодни пустини од снег“.

„Можеме да склучиме договор со Русија“, се жалеше нивниот уреднички текст, „но не можеме да склучиме договор со Северниот ветер или со Снежниот крал“.

Други се прашуваа дали цената е сомнително ниска и дали Русија едноставно продала безвреден дел од територијата. „Русија ни продаде исцеденпортокал. Каква и да е вредноста на таа територија и нејзините оддалечени острови за нас, таа престана да биде од никаква важност за Русија“, напиша „Њујорк ворлд“ на 1 април 1867 година.

Сепак, таа перцепција наскоро драматично ќе биде поништена. Златната треска од крајот на 19. век и откривањето на нафтени полиња децении подоцна, го трансформираа она што некогаш се исмејуваше како глупост во една од најбогатите со ресурси територии на САД – и една од најголемите зделки во историјата.

Евтината продажба остана врежана во руското сеќавање и повремено инспирираше маргинални националистички повици за враќање на Алјаска. Во 1974 година, кога Американците протестираа против ниската цена што СССР ја плати за пченица, советскиот трговски службеник Владимир Алкимов суво забележа дека Алјаска е продадена за само 7 милиони долари.

Во 1867 година, расположението беше поинакво. За кратко време, распродажбата во Алјаска отвори минливо поглавје на топлина меѓу Русија и САД.

„Њујорк хералд“ во 1867 година го пофали она што изгледаше како потенцијален нов сојузник во Русија, пишувајќи: „Отстапувањето на руска Алјаска станува прашање од големо значење. Тоа укажува на степенот до кој Русија е подготвена да го спроведе својот срдечен договор со Соединетите Американски Држави“, напиша весникот.

Тоа затоплување на врските ќе кулминира во 1871 година, кога големиот војвода Алексеј Александрович поведе поморска ескадрила во Њујорк, каде што беше пречекан со воени паради, гала приеми и граѓански почести.

Кога Трамп и Путин ќе се сретнат во Алјаска оваа недела, позадината ќе биде перспективата за историско обновување на врските. За Киев, надежта е дека овој пат таквата топлина нема да дојде на сметка на неговата територија – и дека ерата на тргување со земјиште како валута во договорите на големите сили е минато. (Гардијан)