Конзервативците претрпеа пораз на локалните избори во Британија, нови проблеми за Џонсон

ЛОНДОН – Конзервативците на Борис Џонсон ја загубија контролата врз клучните совети во Лондон и јужна Англија, додека Лабуристичката партија тврди дека локалните избори претставуваат „пресвртница“.

Локалните избори ќе се гледаат како лакмусов тест за лидерството на Џонсон на средината на парламентарниот мандат додека тој се бори со кризата со трошоците за живот и скандалот со „партигејт“.

Лабуристите ја презедоа контролата врз Вандсворт и Вестминстер – традиционалните упоришта на конзервативците во главниот град – додека либералдемократите ја презедоа контролата врз Хал во северозападниот дел на Англија и собраа неколку места на југозапад.

Лидерот на лабуристите Кир Стармер ја нарече досегашната слика „феноменална “ и, алудирајќи на моќта на партијата под неговиот претходник Џереми Корбин, додаде: „Ја сменивме Лабуристичката партија и сега ги гледаме резултатите од тоа“.

Додека десетици локални власти допрва треба да се изјаснат, координаторката на националната кампања на лабуристите Шабана Махмуд ја поздрави „пресвртната точка“ која покажа дека „гласачите ја ставија својата доверба во промената што ја претставува Лабуристичката партија на Кир Стармер“.

Сепак, не беше сè розово за опозицијата, бидејќи тие изгубија дел од гласовите во споредба со 2018 година на Северот и во Мидлендс, каде што ќе треба да постигнат големи успеси на следните општи избори ако сакаат да ја освојат власта на национално ниво.

Tory Party chairman Oliver Dowden told Sky News “we’ve had some difficult results” but added “given we’re mid-term it doesn’t show Labour have the momentum” to win a general election.

“There have been lots of difficult headlines for the past few months,” he admitted.

Voters also went to the polls in a pivotal Northern Ireland Assembly election and Scottish local elections, but these results will not be known until later on Friday.

Тешка ноќ за ториевците

Локалните конзервативни лидери ги препишаа своите загуби и на кризата со трошоците за живот и на лидерството на Џонсон, кој се соочува со постојани прашања за неговиот интегритет како резултат на долготрајниот скандал „партигејт“.

Рави Говиндиа, водач на ториевците во Вандсворт, рече дека „неизбежно други настани го поматија расудувањето на луѓето во Вандсворт“ и призна дека луѓето го покренале „прашањето за Борис Џонсон“ за време на кампањата.

Ројстон Смит, конзервативен пратеник во Саутемптон, каде партијата исто така ја загуби контролата врз локалниот совет од лабуристите, ги повика премиерот и министерот за финансии да направат повеќе за да им помогнат на луѓето да се справат со притисокот врз буџетите на домаќинствата создадени од зголемената инфлација и сметките за енергија.

Конзервативците беа попозитивни за нивниот резултат на североистокот и во Мидлендс, при што партиски функционер истакна дека лабуристите „зачекориле наназад“.

Роберт Џенрик, поранешен министер во кабинетот, рече дека резултатите не сугерираат дека „луѓето се собираат под знамето на Кир Стармер“ или дека лабуристите се на пат да победат на следните општи избори.

Но, лабуристите, исто така, ја освоија контролата врз Советот на Барнет во северен Лондон, каде што партијата претходно изгуби позиции поради широко распространетите обвинувања за антисемитизам, додека ториевците загубија неколку места во Хилингдон, кој е дом на изборната единица на премиерот.

Во пренаселеното лондонско предградие Ричмонд, ториевците се чини дека ќе останат со само еден советник по сериозното навлегување од либералдемократите.

Четириесет проценти од местата што беа на изборите во Англија беа во главниот град, бидејќи требаше да се изберат сите совети во Лондон. Мозаикот во остатокот од Англија ги прави тие резултати потешки за толкување.

Лабуристите претрпеа неуспеси во делови од Англија. Либерал-демократите имаа сериозни успеси секаде низ Англија, додека одличен резултат постигнаа и Зелените. (Политико)