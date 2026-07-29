Конфликт на Блискиот Исток и намалените американски залихи ги зголемија цените на нафтата

Цените на нафтата денес скокнаа на меѓународните пазари, надминувајќи 91 долар, бидејќи инвеститорите беа вознемирени од нов бран конфликти во регионот на Персискиот Залив и остриот пад на американските залихи. На лондонскиот пазар, барелот се тргуваше за дури 6,57 долари за барел повеќе, во однос на вчерашното затворање од 90,66 долари. На американскиот пазар, таа се зголеми за 5,98 долари на 85,24 долари.

Инвеститорите беа загрижени за нов бран конфликти на Блискиот Исток, по помирувачките тонови во Вашингтон претходно во текот на неделата. Вооружените сили на САД и Саудиска Арабија нападнаа цели во Ирак преку ноќ, а Централната команда на САД (CENTCOM) соопшти дека тие ги таргетирале групите кои, како што рекоа, директно ги нападнале американските трупи во регионот и саудиската енергетска инфраструктура.

Саудиското Министерство за одбрана објави дека извршило „специфични, квалитативни напади“ во координација со американскиот CENTCOM врз цели кои им припаѓаат на проиранските сили активни на територијата на Ирак, тврдејќи дека тие се поврзани со напади врз нафтени постројки во Саудиското Кралство.

Иранската државна телевизија цитираше неименуван воен функционер кој нагласи дека Иран „нема никаква врска со ракетите испукани од други земји кон цели во Саудиска Арабија“. Денес, Корпусот на иранската револуционерна гарда (ИРГЦ) испука ракети кон американската воена база во Јордан.

Високиот ирански воен функционер Хабиболах Сајар предупреди дека бродовите не треба да минуваат низ Ормуз без дозвола од Иран. Вчера, портпаролот на иранската армија, Аболфазл Золфакари, нагласи дека Техеран забранува премин на бродови на сите компании и земји кои го прифаќаат предлогот на американскиот претседател да наплатат штети од блокадата од замрзнатите ирански средства.

ИРГЦ денес објави дека нападнала три танкери за нафта во Ормускиот теснец и ги принудила да застанат, бидејќи ги игнорирале предупредувањата дека пловат по „небезбедна и нелегална рута“ покрај брегот на Оман. Во меѓувреме, Техеран го отфрли предлогот на Оман за заеднички регионален механизам за управување со теснецот.

Ова би вклучувало доброволно плаќање на компензација на Техеран, објави Ројтерс, повикувајќи се на неименуван ирански функционер. Само неколку товарни бродови поминале низ Ормуз оваа недела. Само пет поминале низ теснецот Баб ел-Мандаб денес, во споредба со 39 вчера, поради јеменската блокада на саудиските пристаништа на Црвеното Море.

Јеменското движење Ансар Алах ги блокираше пристаништата на почетокот на минатата недела, велејќи дека тоа е одговор на саудиската блокада на Јемен. Остриот пад на американските залихи, исто така, ги поддржа цените. Комерцијалните залихи на сурова нафта се намалија за 7,3 милиони барели минатата недела, покажаа најновите податоци од Министерството за енергетика, додека залихите на бензин се зголемија само малку.

Стратешките залихи на сурова нафта во САД, исто така, се намалија за 3,8 милиони барели, паѓајќи на само 307,7 милиони барели, најниско ниво од првата половина на 1980-тите. Организацијата на земјите извознички на нафта (ОПЕК) соопшти дека цената на кошничка сурова нафта на нејзините членки вчера се намали за 3,05 долари за барел на 85,86 долари.