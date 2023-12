Концертниот филм „Ерас“ на Тејлор Свифт номиниран за „Златен глобус“

Лос Анџелес– Музичката суперѕвезда е подготвена за победа на годинешните награди „Златен глобус“, бидејќи нејзиниот филм „Тејлор Свифт: Турнејата Ерас“ ( кое го виде и Скопје, во Синеплекс) е номиниран за филмско остварување и заработка на благајните.

Категоријата е ново дополнување за 2024 година, а ги вклучува и номинираните Барби и Опенхајмер, кои ја водат листата на номинации на серијата со по девет и осум номинации, соодветно.

Свифт, исто така, ќе се спротивстави во категоријата на филмовите Тhe Super Mario Bros. Movie, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1, John Wick: Chapter 4 и Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Речиси тричасовен спектакл што произлегува од нејзините 10 албуми, концертниот филм беше премиерно прикажан во кината во октомври, уривајќи ги рекордите за продажба на билети од првиот ден и заработи повеќе од 200 милиони долари на глобалниот бокс офис. Филмот – кој ќе биде достапен за стриминг на 13 декември, на 34-тиот роденден на Свифт – го имаше и најголемото концертно филмско деби на сите времиња.

Свифт претходно беше номинирана четири пати на Златните глобуси во категоријата за најдобра оригинална песна – филм за „Safe & Sound“ (Игрите на гладот), „Послатко од фикција“ (Една шанса), „Убави духови“ (Мачки) и Каролина“ (Where the Crawdads Sing).

Оваа година, Барби е номинирана три пати во таа категорија (за „Dance the Night“, „I’m Just Ken“ и „What Was I Made For?“), додека меѓу другите номинирани се „She Came to Me“ од Addicted to Романса, „Peaches“ од филмот „Super Mario Bros.“ и „Road to Freedom“ од Рустин.

Пријателите на Свифт, Селена Гомез и Ема Стоун, исто така се подготвени за победи; Гомез е номинирана за најдобра изведба од женски актер во телевизиска серија – мјузикл или комедија за Only Murders in the Building, додека Стоун доби номинација за најдобра изведба на женски актер во филм – мјузикл или комедија во Poor Things и најдобра изведба од женски актер во телевизиска серија – драма за The Curse.

Пејачката на „Анти-херој“ минатиот месец го изведе своето последно шоу на турнејата „Ерас“ за годината во Бразил, а во февруари ќе се врати на концертите во Токио.

Златните глобуси за 2024 година ќе се емитуваат во живо на CBS недела, 7 јануари, од 20 до 23 часот.