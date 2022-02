Колона руски воени возила претворена во пепел (ВИДЕО)

Си Ен Ен објави видео кое покажува неверојатно уништување на колона од руски воени возила во областа каде што се бореше таканаречената армија на Чеченците „Кадиров“.

Според украински извори, 70 од нив биле најдени живи јагленисани по еден удар на Бајрактар, а повеќето од останатите се вратиле преку граница. Видеото подолу ја покажува силината на пресметката.

Hey @mfa_russia and @RusBotWien, I know you have colleagues, who speak Ukrainian. Here is a message to you from a Ukrainian, who isn’t young anymore, but sounds resilient enough!

And… ah, yeah: #PutinIsaWarCriminal #RussiaGoHome pic.twitter.com/vfjtfJbCIO

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022