Колку добива државата од литар продаден бензин и дизел?

Од еден литар продаден еуродизел, државата од утре ќе инкасира 13 денари од данок на додадена вредност и 15,5 денари акциза. Или, од малопродажната цена на литар дизел, која што со најновата одлука на Регулаторната комисија за енергетика од полноќ ќе изнесува 85,50 денари, за државата се наменети 28,5 денари. Тоа значи дека без ДДВ дизелот би бил 72,45 денари за литар, откако на основната цена ќе се додадат и трошоците за складирање, за екологија и тн.

Слична е и математиката за безоловниот бензин, Еуросуперот 98, кој од утре ќе чини 81,5 денари за литар, со тоа што поради поголемата акциза, таму издвојувањето за државата е дури и поголемо. Са суперот акцизата е поголема – 22 денари, додека 12,43 денари се ДДВ или вкупно 34,43 денари одат директно во државниот буџет.

Дали Владата ќе ја активира можноста за намалување на акцизата и на ДДВ како кризни мерки, веројатно ќе се знае наскоро. Некои држави, како Хрватска, веќе применија ваква мерка.

Премиерот Христијан Мицкоски деновиве изјави дека Владата размислува да ги намали акцизата за горивата и ДДВ-то за увоз на енергенси за да се спречи ценовен шок за граѓаните и стопанството.

„Можеби во делот на нафтена индустрија ќе имаме одредени притисоци, ќе треба да се зголемува цената, но и тука разгледуваме со Министерството за финансии да намалиме во делот на акцизата, да намалиме во делот на даноците, да видиме кои се нашите можности за да го намалиме ударот врз стандардот на граѓаните“, изјави Мицкоски.

Според постојната регулатива вакви мерки се можни во кризни состојби кога Министерството за финансии може да ја намали акцизата за горивата до 4 денари или ДДВ за увоз на енергенси од 18 на 10 отсто.

Агенцијата за нафтени резерви има законска обврска да обезбеди деривати за непречено работење на стопанството од 60 до 90 дена.

Инаку, вакви мерки беа донесени во 2022 година кога земјата исто така се соочуваше со сериозна енергетска криза. Тогаш ДДВ за горивата се намали од 18% на 10%, а акцизата се намали за 1,2–4,7 денари по литар.

Според постојната законска рамка, Владата може да интервенира ако има енергетска криза, сериозен раст на светските цени на нафтата, нарушување на снабдувањето со енергенси, воена или вонредна состојба

Дури и без формална криза, Владата може да предложи времено намалување на акцизата, привремена пониска стапка на ДДВ, но тоа обично бара одлука на Собранието или измени на законите.

Доколку Владата не интервенира во давачките, тогаш од поскапувањето на нафтените деривати корист ќе има државниот буџет. Ова пред сѐ се однесува на данокот на додадена врдност кој е 18 отсто и се пресметува на крајот, откако цената ќе се формира врз основа на набавната цена на горивата на меѓународниот пазар, плус трошоците за транспорт до складиште, акцизата која е во фиксен износ, и другите маржи и трошоци за складирање, транспорт, задолжителни резерви…

Еве што се влегува во структуратата на цената на дериватите, според последната одлука на РКЕ:

Регулаторната комисија за енергетика денес ги објави највисоките малопродажни цени на нафтените деривати кои изнесуваат:

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 95 – 79,50 (денари/литар)

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98 – 81,50 (денари/литар)

– Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) – 85,50 (денари/литар)

Основата за највисоките малопродажни цени на нафтените деривати се највисоките набавни цени, коишто изнесуваат:

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 95 – 36,145 (денари/литар)

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98 – 37,830 (денари/литар)

– Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) – 48,354 (денари/литар)

Во највисоките малопродажни цени што ги утврди РКЕ содржан е и надоместокот за трошоци за работење преку склад и трговска маржа:

За Еуросупер БС-95 е во износ од 7,258 денари/литар,

за Еуросупер БС-98 е во износ од 7,268 денари/литар,

за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 7,274 денари/литар

Во највисоките малопродажни цени содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 1,00 денари/литар за сите нафтени деривати.

Во највисоките малопродажни цени содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина:

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 95 – 0,080 (денари/литар)

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98 – 0,080 (денари/литар)

– Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) – 0,030 (денари/литар)

Во највисоките малопродажните цени содржан е надоместокот за задолжителни резерви:

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 95 – 0,890 (денари/литар)

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98 – 0,890 (денари/литар)

– Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) – 0,300 (денари/литар)

Во највисоките малопродажните цени акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 95 – 22,00 (денари/литар)

– Моторен бензин – ЕУРОСУПЕР БС – 98 – 22,00 (денари/литар)

– Дизел гориво – ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) – 15,50 (денари/литар)

Како што образложи РКЕ, референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување кај бензините во просек за 13,384% или за 95,150 долари/тон, кај дизелот зголемувањето е во просек за 36,134% или за 266,250 долари/тон, кај екстра лесното масло зголемувањето е во просек за 32,102% или за 230,650 долари/тон и кај мазутот зголемување во просек за околу 27,870% или за 108,150 долари/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати е извршено соодветно прилагодување.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период, во просек изнесува 52,8447 денари за еден долари и е за околу 0,9444% повисок од курсот на доларот (52,3503 ден/долари) по кој беа формирани цените со претходната пресметка.

Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените деривати според Методологијата, малопродажните цени на нафтените деривати согласно Методологијата за формирање на цените, се зголемуваат во просек за 14,27%.