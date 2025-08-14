Кој Доналд Трамп ќе преговара со Путин во Алјаска?

ВАШИНГТОН – Кога американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин се сретнаа во Хелсинки во 2018 година, двајцата ги вознемирија сојузниците со пријателска средба каде што Трамп застана на страната на рускиот лидер во врска со неговите сопствени разузнавачки агенции за мешање во изборите.

Трамп лета на средба во Алјаска со Путин во петок со поинакво јавно расположение – нетрпелив поради неподготвеноста на Русите да преговараат за крај на неговата војна во Украина и лут поради ракетните напади врз украинските градови.

Светот чека да види дали ќе биде оваа поцврста верзија на Трамп што ќе се појави во Eнкориџ или дали ќе биде поранешниот магнат за недвижности кој во минатото се обидуваше да му се додворува на лукавиот поранешен агент на КГБ.

Одговорот би можел да има длабоки импликации за европските лидери загрижени дека Русија, доколку ѝ биде дозволено да апсорбира делови од Украина, ќе биде поагресивна кон сојузниците на НАТО во близина на Русија како Полска, Естонија, Литванија и Латвија.

Ова е уште поважно за Украина, која губи територија од руските сили по три и пол години жестока борба.

И покрај неговиот поостар тон кон Путин во последните месеци, Трамп има пообемна историја на обиди да го удоволи рускиот лидер. Кога Русија ја нападна Украина во 2022 година, Трамп одби директно да го критикува Путин. Рускиот претседател, избегнуван од повеќе претседатели, го пофали Трамп за тоа што работи на подобрување на руско-американските односи.

Набљудувачите на Кремљ бараат да видат дали Трамп повторно ќе биде воодушевен од Путин и ќе биде поткопан неговиот аргумент дека Русија има право да доминира во Украина.

„Разумна е загриженост да се помисли дека Трамп ќе биде измамен од Путин и ќе склучи ужасен договор на сметка на Украина“, рече Ден Фрид, дипломат за неколку американски претседатели, кој сега е во Атлантскиот совет.

Но, можен е и поинаков исход, додаде Фрид. „Постои разумна перспектива администрацијата да се разбуди за фактот дека Путин сè уште си игра со нив“.

Администрацијата на Трамп се обиде да ги ублажи очекувањата, а портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, им кажа на новинарите во вторник дека состанокот ќе биде „вежба за слушање“.

Трамп им изјави на новинарите во средата дека можеби ќе посредува за втор состанок на кој ќе учествуваат и Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски, доколку состанокот во Алјаска помине добро.

Русија не даде никакви индикации дека е подготвена да направи отстапки поради загриженоста на Украина дека Трамп би можел да склучи договор без нивен придонес. Зеленски вели дека би сакал прво да види прекин на огнот, а потоа безбедносни гаранции.

ЗАСЛАДУВАЧИ И ПОПЛАКИ

Кога Трамп повторно ја презеде функцијата во јануари, републиканскиот претседател се обиде да ја оживее топлината меѓу двајцата лидери од неговиот прв мандат, изразувајќи симпатии за изолираната позиција на Путин во светот и ветувајќи дека ќе ја заврши војната во Украина за 24 часа.

Како што администрацијата го намалуваше притисокот врз Русија, некои помошници на Трамп папагалски ги повторуваа руските теми, на разочарување на поддржувачите на Украина. Во март, специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, имплицираше во подкаст интервју со конзервативниот коментатор Такер Карлсон дека Русија има право да ги освои четирите копнени региони на Украина – Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон – затоа што „тие зборуваат руски“.

И на драматична средба во Белата куќа во февруари, Трамп и потпретседателот Џеј Ди Венс го прекорија Зеленски за неговото справување со војната, на задоволство на тврдокорните во Русија.

И покрај сите засладувачи, рускиот лидер одби да се согласи со напорите на Трамп да ги насочи двете страни кон мировен договор. Путин редовно разговараше со Трамп, но продолжи со смртоносни бомбардирања врз Украина. Тековното крвопролевање го натера Трамп да заземе поцврст став во јули и да се пожали дека Путин го одложува. Трамп се согласи да испрати ново оружје во Украина – за кое Европа ќе плати – и се закани со нови финансиски казни за Москва.

Трамп минатата недела воведе царина од 25 отсто за Индија за купување руска нафта – индиректен притисок врз Москва – но се воздржа од спроведување на своите закани за воведување построги санкции. Во средата, тој се закани со „тешки последици“ ако Русија не склучи договор.

„Иако тонот што доаѓа од Белата куќа се промени, сè уште не е проследен со проширување на санкциите на САД – роковите на Трамп за дополнителни санкции постојано се поместуваат – или нови финансиски обврски од Вашингтон за зајакнување на украинската безбедност“, рече Николас Фентон, од Програмата за Европа, Русија и Евроазија во Центарот за стратешки и меѓународни студии.

Во понеделникот, Трамп рече дека треба да знае во рок од две минути дали Путин е подготвен да направи отстапки. „Можеби ќе кажам, многу среќа. Продолжете да се борите. Или можеби ќе кажам, можеме да склучиме договор“, рече тој.

МАМКАТА НА ДОГОВОРОТ

За Трамп, кој е привлечен од спектаклот на самит од висок профил пред светот, привлечноста за склучување договор е силна.

Тој се вклучи во отворена кампања за Нобелова награда за мир оваа година, посочувајќи на она што го нарече негови дипломатски победи, и ги вознемири сојузниците на САД со својата желба за мировен договор во Украина, за кој тие се плашат дека би можел да го охрабри Путин.

Во последниве денови, украинските и европските лидери протестираа против тврдењето на Трамп дека Русија и Украина ќе мора да се вклучат во размена на територии за да постигнат мировен договор.

Додека Русија го окупира Крим и големи делови од источна Украина, Украинците повеќе не држат никаква руска територија, што го поставува прашањето што точно би можело да се размени.

Трамп инсистира дека, со оглед на неговиот личен однос со Путин, тој е единствениот што може да ја заврши војната.

Џон Болтон, кој беше еден од советниците за национална безбедност на Трамп во неговиот прв мандат, а сега е остар критичар, рече дека е загрижен дека Путин „почнува да ја користи својата магија“ врз Трамп.

„Личните односи очигледно имаат место во надворешните работи, исто како што имаат и во сè друго. Но, кога сте еден од строгите луѓе во светот како Владимир Путин, ова не е прашање на емоции, туку на ладна пресметка. Трамп не го разбира тоа“, рече Болтон.

Во објава на социјалните мрежи во средата, Трамп се пожали дека „многу нефер медиуми работат на мојот состанок со Путин“, наведувајќи ја употребата на цитати од „отпуштени губитници“ како Болтон. (Ројтерс)