Кои земји од ЕУ се најпогодени од прекинот на снабдувањето со гас од Катар?

Нападите на Иран врз Катар доведоа до прекин на производството на течен природен гас (LPG) и значителни прекини во превозот низ Ормутскиот теснец, што предизвика загриженост на европските енергетски пазари. Иако Европската комисија тврди дека нема непосредна опасност од недостиг на гас, цените на холандската берза TTF, клучна референтна точка за Европа, се зголемија во последните денови.

Ситуацијата евоцира спомени од енергетскиот шок од 2022 година по руската инвазија на Украина, но тоа се случува во контекст на многу поголема диверзификација на снабдувањето, пишува Euronews. Министерот за енергетика на Катар, Саад ал-Каби, изјави за Financial Times дека војната на Блискиот Исток може да „ги урна светските економии“, влијаејќи на растот и зголемувајќи ги сметките за енергија.

Тој нагласи дека дури и со сегашниот прекин на огнот, на Катар ќе му требаат „недели до месеци“ за да ги нормализира снабдувањето по затворањето на извозниот комплекс Рас Лафан, кој беше погоден од ирански беспилотни летала. Со капацитет за складирање на гас во ЕУ од околу 30%, блокот влегува во клучен период за надополнување на залихите пред следната зима.

Некои членки на ЕУ се особено изложени

Европската комисија во среда свика итни координативни состаноци и изјави дека испораките на течен природен гас од САД, кои сега го сочинуваат најголемиот дел од увозот, заедно со норвешкиот гасовод, засега ги одржуваат залихите стабилни.

Комесарот за енергија на ЕУ, Ден Јергенсен, исто така, ја истакна важноста на зголемените залихи од Азербејџан преку Јужниот гасен коридор. Сепак, некои земји од ЕУ се особено ранливи на прекини, или затоа што се големи увозници на течен природен гас, во голема мера зависни од залихите од Катар или имаат невообичаено ниски резерви.

Италија и Белгија под најголем притисок

Според бриселскиот тинк-тенк Бругел, ЕУ увезе повеќе од 140 милијарди кубни метри течен природен гас во 2025 година. Најголем снабдувач беа Соединетите Американски Држави, со речиси 58% удел во вкупниот увоз, кој се зголеми за трипати од 2021 до 2025 година.

Најголемите увозници на течен природен гас во ЕУ се Франција, Шпанија, Италија, Холандија и Белгија. Од петте земји, Италија и Белгија се соочуваат со најголем ризик поради нивната зависност од катарскиот гас. Според аналитичката платформа „Кплер“, Катар минатата година учествувал со околу 30% во увозот на течен природен гас (ЛНГ) во Италија и 8% во Белгија.

Спротивно на тоа, Франција и Шпанија имаат подобар пристап до други добавувачи, како што е Норвешка. Иако Полска не е меѓу петте најголеми увозници, 17% од нејзиниот увоз на гас во 2025 година доаѓа од Катар, што ја става во слична позиција.

Белгија би можела да се соочи со дополнителен проблем поради ниските резерви, со полни капацитети за складирање на гас од околу 25,5%, што е под просекот на ЕУ од 30%. Италија и Полска, иако се исто така изложени, имаат релативно поголеми залихи, од 47% и 50% соодветно.

Берд Лангенбрунер, аналитичар во „Глобал енерџи монитор“, предупреди дека затворањето на катарскиот објект Рас Лафан би можело да има значително влијание врз пазарот, забележувајќи дека има малку непосредни замени за овие количини.

Португалија и Шпанија

Од друга страна, некои членки на ЕУ се чини дека се многу подобро заштитени од моменталните нарушувања. Португалија особено се издвојува, бидејќи не купува гас од Блискиот Исток од 2020 година. Нејзини главни добавувачи во 2025 година беа Нигерија и САД, чии патишта за снабдување се безбедни и подалеку од Ормутскиот теснец.

Земјата, исто така, одржува исклучително високо ниво на зафатеност на складиштата од над 76%. Шпанија, исто така, има корист од диверзифицирани извори, со резерви од околу 56%, што ја става во удобна позиција. Овие разлики во рамките на блокот покажуваат како националните енергетски стратегии имплементирани од 2022 година сега резултираат со многу различни нивоа на ранливост.

Долгорочни решенија наместо краткорочни мерки

Брисел сигнализираше дека е подготвен да активира мерки за солидарност доколку ситуацијата се влоши, вклучително и координирано намалување на побарувачката, заедничка набавка на течен природен гас (LNG) и механизми за финансиска поддршка. Крис Бернкопф, извршен директор на компанијата „Подеро“ со седиште во Виена, верува дека вистинскиот проблем не е системот на цени, туку основната зависност од гасот.

„Вистинскиот проблем не беше, и не е, системот на цени; туку зависноста од гасот е она што лежи во неговата основа“, рече тој. Според него, решенијата се „помалку драматични, но потрајни: изградба на повеќе обновлива енергија поддржана од складирање, интелигентно управување со побарувачката и користење дигитални алатки за координирање на апаратите за домаќинство како што се топлинските пумпи и електричните возила за намалување на притисокот врз мрежата“.

Бернкопф тврди дека краткорочните мерки како што се замрзнувањето на цените не ги решаваат структурните проблеми. Вистинската енергетска безбедност, инсистира тој, ќе се постигне само со проширување на обновливите извори на енергија и намалување на зависноста од увезените фосилни горива. Наредните недели ќе ја тестираат и националната подготвеност и ефикасноста на солидарноста на ниво на ЕУ во време кога геополитичките ризици повторно излегоа на виделина.