Кои се фаворитите за Оскар 2023 за најдобар филм ? 

САД- Фаворитот „Everything Everywhere All In Icon“ има 11 номинации, а „The Banshees of Inisherin“ има 9. Ги рангиравме номинираните според тоа колку е веројатно да го освојат Оскарот на 12 март во театарот „Долби“ во Лос Анџелес.

10. “Triangle of Sadness”

Номинации: 3

Најдобар филм, најдобар режисер (Рубен Остлунд), најдобро оригинално сценарио.

За што се работи: Група супербогати снобови имаат авантура на море на едно осудено крстарење.

Дали може да победи? Тоа е далечина.

Откако неговиот последен филм „The Square“ беше номиниран за најдобар странски филм во 2018 година, познатиот шведски режисер Рубен Остлунд добива големо признание овој пат бидејќи неговата најнова мрачна комедија му донесе номинации за режија, сценарио и најдобар филм. Остварувањето на Остлунд освои „Златната палма“ за најдобар филм на минатогодишниот Кански фестивал, како и наградата за најдобар европски филм.

Но, љубовта за номинација е сè што ќе добие. За многумина, вклучувањето на „Триаголник на тагата“ во категоријата за најдобар филм беше шок. Така, на многу начини, номинацијата беше победа.

9. “All Quiet on the Western Front”

Номинации : 9

Најдобар филм, најдобар странски филм, најдобра кинематографија, најдобра шминка и фризура, најдобра оригинална партитура, најдобар дизајн на продукција, најдобар звук, најдобри визуелни ефекти, најдобро адаптирано сценарио.

За што се работи: Последната адаптација на романот на Ерих Марија Ремарк од 1929 година „на западот ништо ново“ го следи животот на еден идеалистички млад војник за време на Првата светска војна.

Дали може да победи? Историјата не е на нејзина страна.

И покрај тоа што филмот е пофален за реалистичниот поглед на војната и дека е верен на книгата на Ремарк, тој има тешка битка да го освои Оскарот за најдобар филм.

Прво, надвор од победата на „Паразит“ во 2020 година, ниту еден филм од неанглиско говорно подрачје никогаш не добил Оскар во оваа категорија. Второ, верзијата од 1930 година на „All Quiet on the Western Front“ се смета за еден од најдобрите филмови на сите времиња. Тоа беше првиот воен филм кој го освои Оскар за најдобар филм (кој во тоа време се нарекуваше извонредна продукција). Многу традиционалистички гласачи на Академијата ќе го земат тоа предвид.

Но, очекувајте годинава да го однесе дома Оскарот за најдобар странски филм.

8. “Women Talking”

Номинации : 2

Најдобра слика, најдобро адаптирано сценарио.

За што се работи: Група жени во изолирана верска колонија се наоѓаат на крстопат по серија сексуални напади.

Дали може да победи? Малку е веројатно.

Реномираниот филм напишан и режиран од Сара Поли не беше клуч за номинација за најдобар филм. И покрај тоа што не е фаворит, номинацијата ќе привлече повеќе луѓе да го гледаат овој моќен филм.

7. Avatar: The Way of Water”

Номинации : 4

Најдобра слика, најдобар дизајн на продукција, најдобар звук, најдобри визуелни ефекти.

За што се работи: Продолжението на оригиналот од 2009 година ги следи Џејк Сали и Нејтири додека го преселуваат своето семејство на гребените на Пандора за да избегаат од човечките колонизатори.

Дали може да победи? Не се обложувајте на тоа.

Иако блокбастерот на Џејмс Камерон стана сензација на благајните како неговиот претходник, нема да има книга со приказни што завршува со победа за најдобар филм. Конкуренцијата е премногу тешка оваа година.

6. “Top Gun: Maverick”

Номинации : 6

Најдобра слика, најдобар звук, најдобри визуелни ефекти, најдобро адаптирано сценарио, најдобра монтажа, најдобра оригинална песна.

За што се работи: Повеќе од 30 години откако стана пилот во програмата Топ Ган, Пит „Маверик“ Мичел се враќа за да ја научи новата класа како да лета во опасна мисија.

Дали може да победи? Не изгледа добро.

Слушајте, сепак е шок што продолжението е подобро од оригиналот. Добивањето номинација за најдобар филм е само шлаг на тортата за Том Круз и Парамаунт.

5.”Tár”

Номинации : 6

Најдобар филм, најдобра актерка (Кејт Бланшет), најдобар режисер (Тод Филд), најдобро оригинално сценарио, најдобра кинематографија, најдобра монтажа.

За што се работи: Денови далеку од диригентската симфонија која ја одредува кариерата, композиторката Лидија Тар е вмешана во скандал што и го менува животот.

Дали може да победи? Тоа би било шокантно.

И покрај тоа што е еден од најомилените филмови во 2022 година на критиката, поверојатно е дека Бланшет ќе го освои Оскар за најдобра актерка, наспроти филмот за најдобар филм. И тоа не е гаранција дека ниту Бланшет ќе победи (има силна конкуренција во ѕвездата од „Everything Everywhere All At One“ Мишел Јео).

4. „Elvis“

Номинации : 8

Најдобар филм, најдобар актер (Остин Батлер), најдобра кинематографија, најдобра костимографија, најдобра монтажа, најдобра шминка и фризура, најдобар дизајн на продукција, најдобар звук.

За што се работи: Животот и славата на Елвис Присли.

Дали може да победи? Уште една победа од далечина.

Ова беше еден од нашите омилени филмови во 2022 година. Би сакале да видиме како го шокира светот и да го добие Оскарот, но ноќта ќе биде поверојатно како прослава на победата на Остин Батлер за улогата на кралот (ако може да ја надмин ѕвездата Брендан Фрејзер од „The Whale” ).

3. „The Fabelmans“

Номинации : 7

Најдобар филм, најдобра споредна женска улога (Мишел Вилијамс), најдобра споредна машка улога (Џад Хирш), најдобар режисер (Стивен Спилберг), најдобар дизајн на продукција, најдобро оригинално сценарио, најдобра оригинална партитура.

За што се работи: Полуавтобиографски поглед на детството на Стивен Спилберг.

Дали може да победи? Да, потенцијално. Ако некој филм може да донесе вознемирена победа на вечерта на Оскарите, тоа е „The Fabelmans“.Поттикнати од талентите (и моќта) на Спилберг, дефинитивно ќе има некои гласачи на Академијата кои ќе учествуваат во овој филм.Прашањето е дали ќе има доволно поддршка за да се надминат фаворитите.

2. „The Banshees of Inisherin“

Номинации : 9

Најдобар филм, најдобар главен актер (Колин Фарел), најдобра споредна машка улога (Брендан Глисон), најдобра споредна машка улога (Бери Кеоган), најдобра споредна женска улога (Кери Кондон), најдобар режисер (Мартин Мекдонаг), најдобро оригинално сценарио, најдобра монтажа, најдобра оригинална партитура.

За што се работи: Сместен на затскриен остров во близина на брегот на Ирска, Падраиќ е уништен кога неговиот најблизок пријател Колм одеднаш го прекинува нивното пријателство.

Дали може да победи? Да, да може.

Со 9 номинации, оваа мрачна комедија стана фаворит за големи победи на ноќта на Оскар.

Талентите на писателот-режисер Мартин Мекдонаг, ѕвездите Колин Фарел и Брендан Глисон и споредните членови на актерската екипа Кери Кондон и Бери Кеоган се целосно прикажани, што го прави заслужен за трофеите што најверојатно ќе ги понесе дома на 12 март.

1. „Everything Everywhere All at Once”

Номинации : 11

Најдобар филм, најдобра актерка (Мишел Јео), најдобра споредна женска улога (Џејми Ли Кертис), најдобра споредна женска улога (Стефани Хсу), најдобра споредна женска улога (Ке Хуј Куан), најдобра режија (Даниел Кван, Даниел Шајнерт), најдобра филмска монтажа, најдобар костимографија, најдобра оригинална партитура, најдобра оригинална песна, најдобро оригинално сценарио.

За што се работи: Извртената научно-фантастична авантура прикажува средовечна кинеска имигрантка која е зафатена во луда авантура од која може да се спаси преку поврзување со животите што можела да ги има во други универзуми.

Дали може да победи? Дефинитивно.

На врвот на сите други филмови на годинешните Оскари со 11 номинации, овој универзално пофален филм е фаворит за најдобар филм. И сите сме за тоа.

Од уникатните таленти на режисерите Ден Кван и Даниел Шајнерт (заеднички познати како Даниелс), до саканиот дистрибутер А24 кој добива оскар љубов, до неверојатната изведба на Мишел Јео која за нејзината улога освои и „Златен глобус“ , овој филм е за посебна вечер.

(Инсајдер)