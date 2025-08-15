Кога ќе можете да патувате со ноќен воз до 100 европски метрополи? Најавени се евтини билети и луксузни кабини

Патувањето со ноќен воз меѓу европските градови би можело да стане лесно и достапно како летањето со авион.

Новиот проект Nox, со седиште во Берлин, ветува дека ќе го подигне ноќното патување со воз на сосема ново ниво. Нивната мисија е да понудат вистинска алтернатива на летовите во Европа, по исклучително прифатливи цени.

Амбициите на проектот Nox се големи: од 2027 година, тие планираат да ги лансираат првите ноќни линии што ќе ги поврзуваат најголемите европски метрополи, а до 2035 година сакаат нивната мрежа да вклучува дури 100 градови. Листата на дестинации ќе вклучува градови како Париз, Барселона, Амстердам, Копенхаген, Варшава, Будимпешта и Рим.

Луксузни кабини по прифатливи цени

Она што ги издвојува од другите возови се приватните соби за еден или двајца патници, чија цена нема да биде повисока од цената на нискобуџетна авионска карта. Дизајнот на кабините е базиран на богатото искуство на ко-основачот Тиб Констант, познат како „Simply Railway“, кој патувал на повеќе од 400 ноќни возења низ целиот свет.

Секоја кабина ќе има кревет долг два метра, доволно простор за стоење и багаж, а некои ќе имаат панорамски прозорци за уживање во погледот. Ќе има три вида соби:

„Single loft“ за еден патник

„Double loft“ со брачен кревет на горното ниво

„Double vista“ со кревети на ниво на подот, каде што долниот се претвора во седиште.

Дополнително, возовите ќе имаат простор за велосипеди, вагони прилагодени за лица со попреченост, како и услуга за храна и пијалоци.

За да ги привлече првите патници, Nox го лансираше Клубот за рано летување, чии членови добиваат бенефиции како што се специјални попусти на билети, ран пристап до резервации и ексклузивни вести за нови рути.

Ако сè оди по план, ноќното патување со воз меѓу европските градови би можело да стане исто толку лесно и достапно како летањето со авион, но со дополнителна погодност и можност да се разбудите во нов град, одморени и подготвени за авантура.