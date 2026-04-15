Киното „Милениум“ ќе се отвори во септември со помош на МАТТО

„Сакам да истакнам, ексклузивно, дека преку Стопанската комора на Македонија-Турција (МАТТО) се обезбедува проектот за Градското кино. Веќе сме во постапка. Имаме посебни средства од буџетот на Градот Скопје. Мислам дека е распишана тендерската постапка, ако не се лажам, или ќе биде во наредниве денови, за реконструкција на културни објекти. Еден од тие ќе биде и киното „Милениум“, кое што се надевам дека до септември ќе биде ставено во функција. Тоа е добар рок, ако земеме предвид дека години наназад не функционираше. Знаете дека таму имаше и несоодветни услови, дури и девијантни појави, посочи скопскиот градоначалник, Орце Ѓоргиевски, денес, како домаќин на градоначалниците од Кемниц (Германија), Горица (Италија) и Нова Горица (Словенија) . Заедно со Град Скопје реализираат низа активности посветени на размена на искуства поврзани со титулата европска престолнина на културата, која Скопје ќе ја носи во 2028 година.

​Киното во скопскиот ГТЦ е затворено и во мрак од 2 април 2025, кога на својата фејсбук страна објави дека поради технички причини нема да прикажува проекции во следниот период. Во Скопје кинопроекции има само во кината Синеплекс и Киноверзум, како и во Кинотеката на Македонија.

Дигиталниот ДЦП проектор беше купен во 2012, а престана да работи уште во 2023.