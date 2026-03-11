Кинескиот извоз ги надмина очекувањата, суфицитот се искачи на највисоко ниво досега

Трговскиот суфицит на Кина се искачи на највисоко ниво во периодот јануари-февруари, додека извозот далеку ги надмина очекувањата, што ја нагласува отпорноста на втората по големина економија во светот и покрај трговските тензии со САД.

Кина обично ги комбинира трговските податоци за јануари и февруари за да ги ублажи нарушувањата предизвикани од празникот Лунарна Нова Година.

Трговскиот биланс се искачи на 213,62 милијарди долари, во споредба со очекувањата од 179,6 милијарди долари.

Извозот на Кина се зголеми за 21,8% во однос на претходната година во периодот јануари-февруари, надминувајќи ја прогнозата за раст од 7,1% од економистите анкетирани од Ројтерс.

Увозот се зголеми за 19,8% во првите два месеци во однос на претходната година, во споредба со очекувањата за зголемување од 6,3%, покажаа царинските податоци во среда.

Владините податоци покажаа дека иако трговијата со Соединетите Американски Држави се намали за 16,9% на 609,71 милијарди јуани (88,22 милијарди долари) во однос на претходната година, трговијата со ЕУ се зголеми за 19,9% на 998,94 милијарди јуани.

Трговијата со АСЕАН, исто така, се зголеми за 20,3% на 1,24 трилиони јуани.

Трговските податоци доаѓаат откако потрошувачката инфлација во Кина скокна најмногу за повеќе од три години, потпомогната од трошењето за време на продолжениот празник.

Изненадувањето делумно се должи на релативно доцниот празник Лунарна Нова Година, што можеби ја зголеми стапката на раст на годишно ниво во споредба со минатата година, изјави Живеи Жанг, претседател и главен економист во Pinpoint Asset Management, во белешка по објавувањето на податоците. Но, тој додаде дека ова „веројатно не може целосно да го објасни изненадувањето“.

Жанг рече дека силните извозни перформанси, во комбинација со релативно ниската цел за раст поставена за време на годишните состаноци за политиката „Две сесии“ во Пекинг, сугерираат дека дополнителни стимулации се малку веројатни во блиска иднина.

На состанокот за политиката „Две сесии“, премиерот Ли Кечијанг постави цел за раст на БДП од 4,5% до 5%, што е најнизок опсег од почетокот на 1990-тите.

Индексот на потрошувачки цени на Кина се зголеми за 1,3% во февруари во однос на претходната година, надминувајќи ја прогнозата на економистите за раст од 0,8% во анкетата на Ројтерс.

Зголемувањето, по растот од 0,2% во јануари, го означи најсилното закрепнување од јануари 2023 година.

Податоците доаѓаат и во време кога кинескиот премиер Ли Кечијанг го призна влијанието на американските царини додека ги изложуваше економските цели за време на состанокот „Две сесии“ во четврток.