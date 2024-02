Катастрофа во Турција: Се урна рудник за злато, објавено е видео од несреќата

Девет рудари се водат за исчезнати по лизгање на земјиштето во објектот „Анаголд мајнинг“ во источна Турција во вторникот, соопшти турското Министерство за енергетика.

Турскиот министер за внатрешни работи Али Јерликаја за телевизијата А Хабер изјави дека 400 луѓе трагаат по исчезнатите рудари.

A gold mine collapsed in eastern #Turkey

There is no data on possible victims yet, but there is information that some of the workers remained under the rubble. Rescuers have already started a search operation. pic.twitter.com/CNskCOSf47

— NEXTA (@nexta_tv) February 13, 2024