Катар сигнализира можна повеќегодишна пауза во испораките на течен природен гас (LNG)

Иранските напади уништија 17 проценти од капацитетот за извоз на течен природен гас (LNG) во Катар и може да потрае од три до пет години за да се обнови, изјави во четврток директорот на „Катар Енерџи“, Саад ал-Каби, сигнализирајќи можна пауза во испораките за Италија, Белгија, Кина и Јужна Кореја.

Два од 14-те постројки за втечнување на гас во Катар и еден од двата постројки за производство на гориво беа оштетени во иранските напади утрово, соопшти директорот на „Катар Енерџи“.

– Поправката ќе трае од три до пет години и во тој период компанијата нема да може да испорача 12,8 милиони тони гас годишно, истакна Каби.

– Затоа „Катар Енерџи“ можеби ќе мора да прогласи „виша сила“ за три до пет години во долгорочните договори за снабдување со течен природен гас со клиенти во Италија, Белгија, Јужна Кореја и Кина, рече директорот.

Италија увезува течен природен гас во вредност од околу 4,4 милијарди долари годишно од Катар, според студијата на Институтот за интелигенција на снабдувачки синџири Австрија (ASCII), Центарот за наука за сложеност (CSH) во Виена и Технолошкиот универзитет Делфт.

Белгија, од друга страна, увезува катарски течен природен гас во вредност од околу 5,8 милијарди долари годишно, главно преку пристаништето Зебриж, и е многу изложена на економски ризици, покажа истражувањето.

– Катарскиот гигант ги информираше клиентите пред две недели објавувајќи „виша сила“ дека нема да може да ги снабдува со течен гас според договорените услови, но тогаш сè уште беше прашање на пократок рок, истакна директорот.

– Сега мора да прогласиме „виша сила“ за долгорочни договори, истакна Кааби, додавајќи дека испораките ќе мора да бидат суспендирани во текот на периодот потребен за поправки.

Како по правило, катарската државна компанија склучува само долгорочни договори, отфрлајќи ad hoc нарачки. Во 2022 година потпиша 15-годишен договор со Германија и 27-годишен договор со кинеската компанија „Синопек“.

Иран нападна нафтени и гасни постројки во земјите од Персискиот Залив, вклучувајќи го и Катар, во среда навечер и четврток наутро, откако Израел го нападна иранското гасно поле Јужен Парс во среда.

– Не можев ни во најлудите соништа да замислам дека Катар и целиот регион би можеле да бидат цел на таков напад, особено од братска муслиманска земја за време на месецот Рамазан, рече Кааби во интервју за Ројтерс.

Невидените напади ќе ја чинат компанијата 20 милијарди долари изгубени годишни приходи, проценуваат тие.

– Оштетените постројки чинат околу 26 милијарди долари за обнова, рече директорот.

Партнер на „КатарЕнерџи“ во оштетените постројки за течен природен гас е американскиот нафтен гигант „ЕксонМобил“, истакна Кааби, додавајќи дека компанијата има 34 проценти удел во постројката за преработка на течен природен гас S4 и 30 проценти во постројката S6.

Штетата влијае не само на течниот природен гас (LNG), туку и на други производи, забележува Ројтерс.

Така, извозот на кондензат од Катар ќе се намали за околу 24 проценти, додека испораките на течен нафтен гас (LPG) ќе се намалат за 13 проценти. Производството на хелиум ќе се намали за 14 проценти, а производството на лесна фракција на нафта и сулфур за по шест проценти.

По иранските напади врз производствениот центар Рас Лафан, QatarEnergy прогласи „виша сила“ за производството на течен природен гас како целина.

– За да може производството повторно да започне, прво ни треба крај на конфликтот, истакна директорот на компанијата.