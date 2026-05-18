Касами и Меџити: Наскоро, правосудниот испит ќе се полага и на албански јазик

18/05/2026 10:45

Во пресрет на протестот на албанските студенти кои бараат правосудниот испит да се полага на албански јазик, копретседателите на ВЛЕН, Билал Касами и Изет Меџити, напишаа на социјалните мрежи дека ова барање наскоро ќе биде исполнето. Тие не прецизираат за што точно зборуваат, но велат дека ќе има добри вести.

„Испитот по право е и на албански јазик! Наскоро со добри вести…“, напиша кратко Касами.

Истата порака ја напиша и другиот копретседател на ВЛЕН, Изет Меџити. објавува Журнал.мк

