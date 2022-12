Канје Вест: „Го сакам Хитлер, холокаустот не се случи“

Раперот Канје Вест (сега познат како Је) ги пофали Адолф Хитлер и нацистите, го негираше холокаустот и долго ги напаѓаше Евреите за време на вознемирувачкото интервју во четвртокот попладне со американскиот теоретичар на заговори Алекс Џонс.

„Секое човечко суштество има нешто вредно што го носи на маса, особено Хитлер“, рече Је. „Исто така, Хитлер е роден како христијанин“.

„Гледам добри работи за Хитлер“, рече Је, кој носеше маска за целото лице во текот на интервјуто. „Ги сакам сите. Евреите нема да ми кажат дека можеш да нѐ сакаш, и можеш да го сакаш она што ти го правиме со договорите, и можеш да го сакаш она што ние го туркаме со порнографијата. Но, овој човек што ги измисли автопатите, го измисли самиот микрофон што го користам како музичар, не можете да кажете гласно дека оваа личност некогаш направила нешто добро“.

Кога Џонс рече дека не ги сака нацистите додека шоуто одеше кон пауза за реклами, Је се вмеша.

„Ми се допаѓа Хитлер“, рече тој.

„Мораме да престанеме да ги омаловажуваме нацистите цело време“, рече Је по враќањето на шоуто од паузата.

Во текот на емисијата, Је ги обвинуваше „ционистите“ за неколку теми споменати во емитувањето, вклучително и сузбивање на слободата на говорот. Во еден момент, тој рече дека „сатаната е тој што навлегува во ционистите и ги тера да прават зли работи“. На друга, тој го исмејуваше поранешниот израелски премиер Бенјамин Нетанјаху.

Watch for yourself. In the same breath, Kanye West praises Hitler and attacks Jews. pic.twitter.com/HXhdPBNrTd

— Ahmed Baba (@AhmedBaba_) December 1, 2022