Канадски милијардер купува 26,9 отсто од „Економист“

18/03/2026 12:01

Канадскиот милијардер Стивен Смит и неговата семејна холдинг компанија постигнаа договор за купување малцински удел во издавачот на списанието „Економист“, соопшти компанијата.
„Смит“ и „Смит Фајненшл Корп.“ склучија договор за купување на 26,9% удел во „Економист Груп“ од постојните акционери, Лин Форестер де Ротшилд, нејзиното семејство и нејзината семејна фондација, соопштија компаниите во соопштенија испратени по е-пошта.

„Оваа инвестиција ја одразува целосната поддршка на г-дин Смит за долгогодишната традиција на ‘Економист’ за строга уредничка независност и ќе овозможи стратегијата и работењето на ‘Економист’ да останат непроменети“, изјави портпаролот на Смит.

Договорот е предмет на одредени услови за заклучување, соопшти компанијата. Цената на трансакцијата не беше откриена. Веб-страницата „Хорајзон“ претходно објави дека Смит сака да го купи уделот.

Инфлацијата во еврозоната се зголемува
Исплатени 30 милиони евра субвенции за земјоделците, државата им должи уште 70 милиони
Димитровски на Меѓународниот форум за ИМЕК во Трст: Инвестициите во енергетиката и поврзаноста во фокус
УЈП дел од европската дебата за иднината на оданочувањето
Полска сега е меѓу 20-те најголеми економии во светот. Еве како го постигна тоа
Турција станува клучна за снабдувањето со енергија на Европа
Илон Маск: Штедењето и пензиите повеќе немаат смисла поради револуцијата на вештачката интелигенција
Зошто цените на златото не растат за време на војната со Иран?

