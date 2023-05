Кан топло ги пречека „Индијана Џонс“ и Харисон Форд: Аплаузи и солзи

„Индијана Џонс и Бројчаникот на судбината“ (

), со Фиби Волер-Бриџ и Антонио Бандерас покрај Форд, е петтиот дел оваа филмска авантура. Холивудскиот ветеран веќе најави дека ова ќе биде негов последен „Индијана Џонс“ филм. За тој филмски лик светот првпат дозна 1981 година, со филмот „Индијана Џонс: Крадците на изгубениот ковчег“ (

).

Indiana Jones and the Dial of DestinyRaiders of the Lost Ark