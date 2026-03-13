Како функционираат стратешките резерви на нафта и зошто САД ги користат сега

Со беснеењето на војната на Блискиот Исток, цените на нафтата растат. За да ги ублажи трошоците, владата на Соединетите Американски Држави се свртува кон нафта складирана во огромни пештери со сол.

Министерството за енергетика на САД (DOE) вчера објави дека САД ќе ослободат 172 милиони барели нафта од Стратешките резерви на нафта (SPR).

Што точно е SPR? Каде е? Колку нафта има во него, од каде доаѓа и каде оди кога ќе се ослободи?

US SPR е најголемото снабдување со сурова нафта за итни случаи во светот. Резервата ја одржува федералната влада од 1975 година за да помогне во заштитата на американската економија од големи прекини во снабдувањето со нафта.

Системот складира сурова нафта во федерална сопственост во повеќе од 60 подземни пештери со сол долж брегот на Мексиканскиот Залив.

Секоја пештера е огромна, со дијаметар од околу 200 стапки и висина од над 2.500 стапки. Тоа е доволно големо за речиси да се собере на висината на две Емпајр Стејт Билдинг наредени една врз друга.

Во полн капацитет, SPR може да складира повеќе од 700 милиони барели нафта, но залихите варираат во зависност од горивото што се ослободува и купува. Резервата моментално содржи приближно 415 милиони барели по големите повлекувања како резултат на скокот на цените на нафтата по руската инвазија на Украина во 2022 година.

САД поседуваат околу една третина од резервите на нафта за итни случаи што ги одржуваат членовите на Меѓународната агенција за енергија, глобален форум на десетици земји што им помага на членовите да се справат со големи прекини во снабдувањето со нафта. Членките на IEA колективно поседуваат над 1,2 милијарди барели резерви на нафта за итни случаи.

Од каде доаѓа нафтата?

Во многу случаи, Министерството за економија купува сурова нафта директно на отворениот пазар за да ги пополни подземните резерви кога цените се релативно ниски.

Во други ситуации, владата добива и нафта преку договори за размена со приватни компании. Според овие договори, компаниите привремено позајмуваат нафта од резервата и ја враќаат подоцна со дополнителни барели – слично на плаќање камата на заем.

Резервата може да складира вишок нафта и за време на периоди на слаба побарувачка. На пример, за време на врвот на пандемијата, владата им дозволи на компаниите да складираат вишок сурова нафта во SPR бидејќи побарувачката падна.

Кога се ослободува нафтата?

Нафтата од SPR е ослободена и за време на домашни и за време на меѓународни кризи, вклучувајќи природни катастрофи и геополитички конфликти како што е моменталното ефикасно затворање на Ормутскиот теснец.

Претседателот на САД може да одобри итни намалувања. Министерството за економија потоа ја продава нафтата на највисоките понудувачи, обично големи компании за рафинирање, трговија и нафта.

Бидејќи резервата е поврзана со цевководи и морски терминали по должината на брегот на Мексиканскиот Залив, нафтата може да почне да тече кон американските рафинерии во рок од околу 13 дена по претседателската наредба за нејзино ослободување.

Но, нафтата од SPR не се ослободува само за време на вонредни состојби. Министерот за енергетика може да одобри тест продажба или привремени размени со приватни нафтени компании за време на локализирани нарушувања, како кога ураганот Катрина ги прекина домашните синџири на снабдување во 2005 година.