Каде во Европа пензиите ги покриваат трошоците за живот? Еве каде е Македонија

Дали државните пензии во Европа се доволни за покривање на трошоците за живот? Според истражувањето на компанијата за плати и човечки ресурси Moorepay, одговорот е не за 20 од 39 анализирани европски земји. Важно е да се напомене дека пресметката на трошоците за живот не вклучува кирија, па затоа вистинската слика може да биде уште полоша, пишува Euronews.

Анализата што ги споредува пензиите со трошоците за живот на крајот на октомври 2025 година покажува огромни разлики низ целиот континент. Односот се движи од само 22 проценти во Грузија до дури 225 проценти во Луксембург. Податоците за трошоците за живот, собрани од Numbeo, го претставуваат националниот просек за едно лице и не ја вклучуваат киријата, додека податоците за пензиите доаѓаат од анализа на Moorepay.

На пример, во Луксембург, просечната државна пензија е 28.790 евра, додека трошоците за живот се проценуваат на 12.791 евра. Ова ги остава пензионерите со вишок од речиси 16.000 евра. Пензиите се повеќе од двојно повисоки од трошоците за живот во Италија (210%) и Финска (208%), а Шпанија (199%) и Данска (189%) се блиску до ова ниво.

Земји каде што пензиите ги покриваат трошоците

Во неколку други земји, пензиите значително ги надминуваат трошоците за живот, со сооднос помеѓу 150 и 180 проценти. Во оваа група спаѓаат Исланд (179%), Норвешка (178%), Германија (176%), Белгија (170%), Австрија (165%), Франција (160%), Холандија (159%) и Шведска (158%).

Исто така, постојат шест земји каде што државните пензии ги покриваат и основните трошоци на едно лице, но вишокот е значително помал. Тоа се Швајцарија (131%), Ирска (126%), Обединетото Кралство (120%), Полска (112%), Чешка (108%) и Грција (103%).

Македонија на дното од табелата

Во дури 20 европски земји, државните пензии се недоволни за покривање на трошоците за живот. Во некои од нив, како што се Словенија (95%), Словачка (94%), Естонија (91%) и Португалија (90%), пензиите покриваат поголем дел од трошоците. Во оваа група спаѓаат и Црна Гора (89%), Литванија (85%), Хрватска (82%) и Унгарија (81%).

Сепак, ситуацијата е многу полоша во други земји, каде што пензиите не покриваат ниту половина од трошоците. На самото дно на скалата се Грузија (22%), Албанија (29%), Украина (29%) и Молдавија (42%). Босна и Херцеговина (53%), Кипар (58%), Северна Македонија (61%), Турција (64%) и Латвија (65%) исто така лошо се снаоѓаат.

Јасна географска поделба

Податоците откриваат јасна географска поделба. Во Северна и Западна Европа, вклучувајќи ги и нордиските земји, пензиите претежно ги покриваат или ги надминуваат основните трошоци за живот. Во Централна Европа, покриеноста е умерена, додека во Источна Европа и на Балканот, пензиите најчесто покриваат само дел од трошоците.

Ноел Вајтсајд, гостин-професор на Универзитетот во Оксфорд, објаснува дека „некои земји од ЕУ се едноставно посиромашни од другите, а од семејствата се очекува да им обезбедат финансиска поддршка на постарите роднини за да ги дополнат своите пензии“.

Структурата на пензиските системи е клучна

Постарите лица во Европа во голема мера се потпираат на пензиите како главен извор на приход. Според ОЕЦД, две третини (66%) од приходите на лицата над 65 години во Европа доаѓаат од јавни трансфери. Во некои земји, приватните професионални пензии исто така играат значајна улога.

Дејвид Синклер, извршен директор на Меѓународниот центар за долговечност со седиште во Велика Британија, истакнува дека „дизајнот на пензискиот систем на секоја земја е клучен двигател на нивоата на пензиите“. (Индекс.хр)