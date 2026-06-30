Јапонскиот јен падна на најниско ниво во последните 40 години

Јапонскиот јен падна на најниско ниво во однос на американскиот долар од 1986 година во вторник, држејќи ги инвеститорите на штрек за можна интервенција од страна на јапонските власти.

Јенот падна на 162,19 за долар до 1:27 часот по источно време, најниско ниво во последните четири децении.

Јапонскиот министер за финансии Сацуки Катајама изјави во вторник дека владата е подготвена да преземе соодветни мерки против прекумерните движења на валутите.

„Ова вклучува преземање решителни мерки, што е потврдено меѓу Јапонија и САД“, рече Катајама.

Главниот секретар на кабинетот, Минору Кихара, на редовната прес-конференција во вторник изјави дека јапонската влада ќе работи на изградба на економија помалку ранлива на нестабилноста на девизниот курс, додека останува подготвена да интервенира на девизните пазари доколку е потребно. Кихара, исто така, одби да коментира за сегашното ниво на јенот.

Џулија Ванг, главен инвестициски директор на Номура за Северна Азија, изјави дека Јапонија би можела да интервенира на девизниот пазар откако јенот падна на ново повеќедецениско ниско ниво, иако очекува какво било влијание врз пошироките пазари да биде краткотрајно.

Иако интервенцијата теоретски не е поврзана со некое конкретно ниво на девизен курс, движењето кон ново циклично ниско ниво за јенот би можело да ги зголеми домашните загрижености за слабоста на валутата и да ја зголеми веројатноста за официјална акција, рече таа.

„Интервенцијата не треба да зависи од одредено ниво. Таа зависи од природата на движењето на валутата, природата на доларот-јенот… Ова е цикличен максимум; тоа е нов цикличен максимум. Веројатно ќе биде чувствително ниво, ќе ја разгори повторно вознемиреноста за слабоста на валутата на домашниот пазар“, рече Ванг.

Ванг додаде дека пошироките изгледи на јенот остануваат слаби бидејќи широките разлики во каматните стапки и реалните приноси помеѓу Јапонија и САД продолжуваат да ги фаворизираат трансакциите со кери, во кои инвеститорите позајмуваат евтино во јени и инвестираат во средства со повисок принос на друго место, со што се врши притисок надолу врз јапонската валута.

„Не мислам дека тоа ќе биде материјален фактор што ќе го наруши пазарот“, рече таа, тврдејќи дека е малку веројатно каква било интервенција да ја промени долгорочната насока на валутата.

Помеѓу април и мај, Јапонија распореди повеќе од 11,7 билиони јени (72,8 милијарди долари) во девизните резерви за да ја поткрепи валутата.

На 30 април, јенот скокна на 156,6 во однос на доларот од 160,39, поттикнувајќи шпекулации дека Токио влегол на пазарот. Валутата се искачи на околу 155 следниот ден пред да продолжи да паѓа.

Банката на Јапонија неодамна ја зголеми својата референтна каматна стапка на 1%, највисоко ниво во повеќе од три децении, додека креаторите на политиките продолжија со нормализацијата на монетарната политика што започна во 2024 година.

Зголемувањето од четвртина поен го означи првото зголемување на стапката на централната банка од декември, кога ги зголеми стапките на 0,75% и ги турна трошоците за позајмување на највисоко ниво од 1995 година.

Овој потег дојде додека Јапонија се справуваше со растечки инфлациски притисоци, делумно поттикнати од повисоките цени на енергијата за време на конфликтот со Иран.

Приносите на јапонските државни обврзници нагло се зголемија на супер-долгиот крај, при што приносот на 40-годишните обврзници се зголеми за 7 базични поени на 3,779%, а приносот на 30-годишните се зголеми за речиси 8 базични поени на 3,914%.