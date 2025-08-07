Јапонија ги доби првите три борбени авиони „Ф-35 Б“

07/08/2025 15:00
Фото: Б: Грданоски

Токио – Првите три повеќенаменски стелт борбени авиони Ф-35 Б „Лајтнинг II“ на јапонските воздухопловни сили за самоодбрана пристигнаа денеска во воздухопловна база во јужниот дел на земјата, јавија светските агенции.

Купувањето на американските ловци од страна на Токио е нов чекор за зајакнување на одбраната во услови на зголемена тензија во регионот, наведуваат агенциите.

Меѓу новите дополнувања се три од четирите „Ф-35 Б“, што се планира да бидат стационирани во воздухопловната база Њутабару во префектурата Мијазаки. Четвртиот ловец ќе пристигне подоцна, објавија Јапонските воздухопловни сили за самоодбрана.

Авионите, кои имаат функција за кратко полетување и вертикално слетување, ќе летаат од два јапонски носачи на хеликоптери – Изуму и Кага, кои беа модифицирани за да бидат компатибилни со ловците.

Јапонското Министерство за одбрана соопшти дека уште четири борбени авиони „Ф-35 Б“ ќе бидат доставени до воздухопловната база Њутабару до крајот на март 2026 година.

Поврзани содржини

Дејствијата на Израел во Газа „многу личат“ на геноцид, вели висок функционер на ЕУ
Само една земја ги избегна новите царини на Трамп. „Таа играше мајсторски“
Убиен палестинскиот „Пеле“ додека чекал ред за храна
„Лекари без граници“ повикуваат итно да се затвори Хуманитарната фондација за Газа
Кремљ: Путин прифати средба со Трамп
Молдавија очекува да ги почне преговорите за членство во ЕУ од септември
Индонезија ќе лекува повредени Палестинци од Газа
Моди нема да прави компромис со интересите на земјоделците поради царините на Трамп

Најчитани