Извршниот директор на „Голдман Сакс“: Последиците од војната во Иран ќе потраат

26/03/2026 16:52

Извршниот директор на „Голдман Сакс“, Лојд Бланкфејн, посочи на големите осцилации на енергетските пазари во последните недели, додека инвеститорите се обидуваат да се справат со последиците од конфликтот и да го земат предвид трајното влијание на нарушените глобални резерви на нафта.

Во тој контекст, тој рече дека инвеститорите треба да избегнуваат импулсивни тргувања во корист на повнимателен пристап и „да бидат многу брзи и многу заштитнички настроени“ кон своите позиции.

„Мислам дека луѓето треба да бидат добри планери за непредвидени ситуации во овој момент.“

Во опсежно интервју, Бланкфејн – кој го водеше „Голдман Сакс“ низ глобалната финансиска криза во 2008 година како извршен директор – исто така се осврна на пошироката фискална слика на САД, како и на потенцијалните ризици што произлегуваат од приватните пазари.

Тој рече дека предвоената инвестициска позадина во Иран била „повеќе спротивни отколку пречки“, укажувајќи на солиден раст и пат на пониски каматни стапки. „Сето ова стана секундарно или терцијарно во однос на она што се случува во војната и цената на енергијата“, рече тој.

Во меѓувреме, тој рече дека остануваат прашања за точноста на проценките во портфолијата на фондовите на приватниот пазар, додавајќи дека средствата не биле тестирани како што растеле пазарите на акции.

„Мора да има пресметка – ние немавме таква, а колку подолго е помеѓу пресметките, толку полошо потенцијално би можело да биде“, додаде тој.

