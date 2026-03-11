Извештај: Земјоделството во ЕУ создава третина од емисиите на стакленички гасови

Земјоделството и системот за производство на храна во Европската Унија создаваат околу една третина од нето-емисиите на стакленички гасови во блокот, се наведува во извештај објавен денеска од Европскиот научен советодавен одбор за климатски промени.

Во исто време, секторот се соочува со сè поголеми закани од климатските промени, предупредува советодавното тело, оценувајќи дека сегашните мерки не се доволни за исполнување на климатските цели на ЕУ за 2040 и 2050 година.

Според извештајот, постигнувањето на тие цели, паралелно со обезбедувањето на европското снабдување со храна и егзистенцијата на земјоделците, ќе бара сеопфатна трансформација на земјоделскиот и прехранбениот систем на Унијата.

Овој систем го опфаќа целиот синџир на вредност – од производството на ѓубрива до потрошувачката на храна.

– Иако земјоделството постигнало одреден напредок во намалувањето на емисиите, обемот и темпото на тие намалувања и натаму се недоволни – изјави претседателот на советодавниот одбор Отмар Еденхофер.

Покрај техничките подобрувања, советниците препорачуваат намалување на субвенциите што придонесуваат за климатски штети, воведување цена за емисиите во земјоделскиот сектор и поддршка на земјоделците во преминот кон практики што се поповолни за климата.

Тие, исто така, повикаа на политики што ќе поттикнат поодржливи начини на исхрана и намалување на отпадот од храна.