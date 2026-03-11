Извештај: Земјоделството во ЕУ создава третина од емисиите на стакленички гасови

11/03/2026 10:16

Земјоделството и системот за производство на храна во Европската Унија создаваат околу една третина од нето-емисиите на стакленички гасови во блокот, се наведува во извештај објавен денеска од Европскиот научен советодавен одбор за климатски промени.

Во исто време, секторот се соочува со сè поголеми закани од климатските промени, предупредува советодавното тело, оценувајќи дека сегашните мерки не се доволни за исполнување на климатските цели на ЕУ за 2040 и 2050 година.

Според извештајот, постигнувањето на тие цели, паралелно со обезбедувањето на европското снабдување со храна и егзистенцијата на земјоделците, ќе бара сеопфатна трансформација на земјоделскиот и прехранбениот систем на Унијата.

Овој систем го опфаќа целиот синџир на вредност – од производството на ѓубрива до потрошувачката на храна.

– Иако земјоделството постигнало одреден напредок во намалувањето на емисиите, обемот и темпото на тие намалувања и натаму се недоволни – изјави претседателот на советодавниот одбор Отмар Еденхофер.

Покрај техничките подобрувања, советниците препорачуваат намалување на субвенциите што придонесуваат за климатски штети, воведување цена за емисиите во земјоделскиот сектор и поддршка на земјоделците во преминот кон практики што се поповолни за климата.

Тие, исто така, повикаа на политики што ќе поттикнат поодржливи начини на исхрана и намалување на отпадот од храна.

Поврзани содржини

Трамп: Отвораме прва рафинерија по 50 години. Најголем договор во историјата на САД
Субвенции во 2026 за произведен расад за домати во 2024 – за кого е стокмена оваа невообичаена мерка во земјоделието?
Членови на собраниски комисии на состанок со претставници од Секретаријатот на енергетската заедница
Мицкоски на средба со Советот на странски инвеститори
Лани извозот на земјоделски производи достигна 416,7 милиони евра
Министрите за енергетика на Г7 ја одложија одлуката за ослободување на стратешките резерви
Николоски во Вашингтон разговараше за зголемување на партнерството меѓу Македонија и Светска банка
„Фајнанс тинк“: Колку глобалниот нафтен шок ќе се пренесе во домашната економија?

Најчитани