Израелските функционери „шокирани“ од критиките на Трамп кон Нетанјаху

Израелските претставници биле „шокирани“ од јавната критика на американскиот претседател Доналд Трамп кон премиерот Бенјамин Нетанјаху и одлуката на Израел да ги нападне целите на Хезболах во Бејрут. Тие се сè повеќе загрижени дека потенцијалниот договор меѓу САД и Иран би можел остро да ја ограничи воената слобода на дејствување на Израел во Либан, објави израелскиот Канал 12.

Висок израелски функционер близок до Нетанјаху за хебрејската мрежа изјави дека функционерите во Ерусалим биле изненадени од забелешките на Трамп, кои вклучувале обвинување на премиерот дека „нема проклета просудба “, велејќи: „Изјавата на Трамп е остра шлаканица во лицето. Ограничувањата [кон Израел] се подигнати на друго ниво. Очекувањето дека нема да нападнеме никаде во Либан е некомпатибилно со однесувањето на стратешки сојузник“.

Во извештајот се додава дека, за време на еден од неговите неодамнешни разговори со Нетанјаху, Трамп предложил Израел физички да се повлече од јужен Либан како дел од пошироките разбирања што се дискутираат со Иран. Нетанјаху наводно ја отфрлил идејата, тврдејќи дека тоа нема да им служи ниту на израелските ниту на американските интереси.

Во извештајот се вели дека главната загриженост во рамките на политичкиот и безбедносниот естаблишмент во моментов е дека слободата на дејствување на Израел во Либан би можела значително да биде ограничена од Вашингтон ако договорот со Иран вклучува целосно запирање на израелските воени активности низ целиот Либан, а не само во Бејрут, како што инсистира Техеран.

Според хебрејската мрежа, функционерите во Вашингтон ги поминале последните часови притискајќи го Израел да не ги ескалира тензиите со Иран, додека ветувале дека ќе сторат сè што е можно за да спречат ирански напади врз Израел. Американската порака, според извештајот, е дека дури и ако Иран нападне, Израел треба да избегнува каков било одговор што би можел да го загрози меморандумот за разбирање што се преговара меѓу Вашингтон и Техеран, за кој Трамп вели дека очекува да биде потпишан во наредните часови.

Политичкото раководство на Израел е информирано за „веродостојната можност“ за претстојно ракетно истрелување од Иран, можеби пред полноќ, според извештајот.