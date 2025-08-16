Израел ќе гради населба што ќе го подели Западниот Брег – бран меѓународни осуди

Израелскиот министер за финансии Безалел Смотрич најави почеток на изградба на контроверзно населено место Е1, кое би го поделило Западниот Брег и би го отсекол од Источен Ерусалим. Според неговиот кабинет, проектот ќе ја „погреба“ идејата за палестинска држава, што предизвика серија остри реакции.

Стоејќи на местото на идната населба во Мале Адумим, седум километри од Ерусалим, Смотрич изјави дека премиерот Бенјамин Нетанјаху и американскиот претседател Доналд Трамп дале согласност за продолжување на проектот, иако сè уште нема официјална потврда.

Палестинската влада и повеќе активистички организации го осудија планот како нелегален и опасен за мировниот процес. Од Обединетите нации предупредија дека новото населување може да доведе до присилни иселувања на Палестинците и го опишаа потегот како „воен злостор“.

Низа држави – меѓу нив Германија, Велика Британија, Турција и Европската Унија – побараа Израел веднаш да ја стопира изградбата. Британскиот министер за надворешни работи Дејвид Лами оцени дека станува збор за флагрантно кршење на меѓународното право.

Американскиот Стејт департмент порача дека стабилноста на Западниот Брег е клучна за безбедноста на Израел и дека фокусот на Вашингтон е завршување на војната во Газа.