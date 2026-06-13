Израел нареди евакуација на 20 градови и села во јужен Либан

Израелската армија денеска нареди евакуација на жителите од 20 градови и села во јужен Либан, јави ДПА.

Армијата објави дека од синоќа имало неколку напади со беспилотни летала од страна на либанската милиција Хезболах врз северен Израел.

Портпаролот на армијата, Авичај Адрае, објави на Икс на арапски јазик дека жителите треба веднаш да ги напуштат своите домови за сопствена безбедност и да се преселат северно од реката Захрани. Секој што престојува во близина на борците на Хезболах, нивните објекти или муниција го става својот живот во опасност, напиша тој.

Првично не беше јасно колку луѓе беа погодени од евакуацијата.

По повикот за евакуација, либанските безбедносни извори објавија за жестоки израелски напади со борбени авиони, беспилотни летала и артилерија врз цели во погодените заедници – на пример, Кфар Руман, Набатија и блиските ридови, пренесува ДПА.

Некои области, вклучувајќи го поголемиот дел од Набатија и Кфар Руман, веќе беа практично напуштени пред најновото предупредување.

Израелската војска првично не ги потврди нападите, пренесува германската агенција .

Израелската армија претходно објави неколку предупредувања за воздушни напади во северен Израел по сомнителните напади со беспилотни летала од страна на Хезболах. Меѓу погодените области беа пограничните градови Метула и Мисгав Ам.

Од април е во сила прекин на огнот меѓу Израел и либанската Влада. Актуелниот конфликт е меѓу Израел и милицијата Хезболах, поддржана од Иран, која одбива да преговара со Израел. И Израел и Хезболах се обвинуваат меѓусебно за континуирано кршење на условите од договорот за прекин на огнот, потсетува ДПА.

Израелските трупи се распоредени во јужен Либан и еднострано прогласија области за „безбедносни зони“.